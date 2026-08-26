Dra. Ariadna Castaldo: una mirada integral sobre la salud de la mujer

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Un recorrido marcado por la medicina y la escucha

Su historia profesional está atravesada desde el comienzo por la medicina y por una concepción que va más allá del cuerpo físico. La Dra. Ariadna Verónica Castaldo es tocoginecóloga, cuenta con un máster en medicina regenerativa y funcional y es diplomada en medicina estética. Su vínculo con la profesión también estuvo marcado por su entorno familiar: es hija de un médico de pueblo, de esos que visitaban a sus pacientes en sus casas y que, en ocasiones, curaban simplemente escuchando o compartiendo un mate. De él también aprendió el valor de la formación constante. Su madre, psicóloga, le enseñó que no todo pasa por el cuerpo físico.

Estudió Medicina en la UNC, donde nació su primer hijo. En 2003, con su segundo hijo recién nacido, comenzó la especialidad de tocoginecología en ER, con la convicción de que desde su profesión quería ayudar a mujeres que atravesaban situaciones similares a las propias, con sus mismas alegrías y dificultades.

En 2016 llegó a Choele Choel, Río Negro, con cuatro hijos, los dos menores muy pequeños, buscando combinar la maternidad con la profesión en un lugar que les permitiera jugar y crecer al aire libre.

Sus primeros años en la localidad estuvieron dedicados a la salud pública. Allí comenzó a observar que gran parte de las patologías estaban relacionadas con el desgaste del cuerpo, la angustia frente a los cambios después de los 40, la incontinencia, las alteraciones de la vida sexual y el no verse los genitales de la manera en que les gusta. Pero, sobre todo, aparecía una frase que se repetía: “Cansancio, ya no soy yo. No sé qué me pasa”.

A partir de esa experiencia comenzó su formación en ginecología regenerativa y funcional, climaterio y medicina ortomolecular.

Comprender lo que significa ser mujer

Uno de sus principales diferenciales está en comprender lo que significa ser mujer en este contexto y reconocer que, en determinadas situaciones, no necesariamente se trata de una patología, sino de una cuestión vinculada con la calidad de vida.

Desde esta perspectiva, entiende que cada mujer atraviesa diferentes circunstancias que requieren del arte de la medicina: diseñar el plan óptimo para cada una, evitando tratamientos estereotipados y basándose siempre en alta calidad científica, escucha activa y empatía.

El desafío, señala, está en no convertirse en un robot y no estereotipar. Al mismo tiempo, considera que existe una oportunidad en un momento en el que las personas apuestan al bienestar y la globalización permite dar a conocer el trabajo profesional.

Formación constante y nuevos desafíos

De cara al futuro, la Dra. Castaldo busca continuar perfeccionándose en medicina regenerativa, climaterio y longevidad, con el objetivo de acompañar esta etapa, poner sus conocimientos al alcance del mayor número de mujeres y generar un impacto positivo en su calidad de vida.

Dra. Ariadna Castaldo

MP 6675 MN 140118

Celular: 3434634792

Email: [email protected]