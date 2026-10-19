L’Eco di Vida: un almacén donde los sabores, la naturaleza y las historias se encuentran

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L’Eco di Vida nació del amor por las plantas, los sabores y las tradiciones que pasan de generación en generación. Lo que comenzó como una inquietud personal de Karina Fernández Mattioli se transformó en un proyecto familiar que, desde 2019, ofrece en Juana Koslay, San Luis, un espacio dedicado a descubrir productos naturales, especialidades gastronómicas y sabores de diferentes partes del mundo.

La historia comenzó en Buenos Aires y tomó forma cuando su creadora se mudó a San Luis junto a Juan. Allí, ambos decidieron abrir un almacén y construir un emprendimiento junto a sus hijos, Anto, Mili y Fran, quienes aportaron su participación al crecimiento del proyecto.

Un espacio para descubrir sabores y compartir experiencias

La identidad de L’Eco di Vida se construye a partir de una propuesta que combina productos naturales, sabores exóticos, productos importados y especialidades de distintas culturas. Su objetivo es demostrar que el cuidado personal, el disfrute y la curiosidad pueden convivir en una misma experiencia.

Sin embargo, uno de sus principales diferenciales está en la atención personalizada. Cada conversación con un cliente representa una oportunidad para conocer nuevas necesidades, descubrir costumbres y compartir conocimientos.

Con el paso del tiempo, el almacén fue incorporando productos y desarrollando nuevas ideas a partir de las sugerencias de quienes lo visitan. Esta relación cercana permitió consolidar una comunidad que participa activamente en la evolución del emprendimiento.

Bajo la frase “Lo hicimos con vos”, L’Eco di Vida expresa el valor de ese intercambio constante. Para la familia, el nombre del proyecto representa precisamente ese concepto: lo que se comparte vuelve en forma de aprendizaje, confianza y nuevas oportunidades.

De cara al futuro, la propuesta busca continuar ampliando su variedad de productos y sabores, llegar a más personas y mantener la cercanía que caracteriza al almacén desde sus comienzos.

Más allá de su crecimiento, L’Eco di Vida apuesta por conservar su esencia familiar y seguir construyendo un espacio donde cada persona pueda descubrir algo nuevo y sentirse parte de una historia compartida.

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