Od. Angelina Miranda. Odontóloga. Especialista en Ortodoncia

CONTENT CARAS LIKE

¿Por qué es importante la masticación?

Desde la concepción comenzamos a tener registro de la deglución (tragar). Función que va madurando a medida que crecemos. Eso hace que nuestra cavidad bucal se desarrolle de forma adecuada. El paladar, es el techo de la boca, y forma parte del piso de la nariz. Es importante que nuestra deglución sea la correcta para un mejor desarrollo esqueletal de la boca.

Es importante comer alimentos pocos procesados. Lo mejor es que nuestra dieta sea variada y natural. Alimentos que se aplasten con facilidad van a requerir movimientos más simples. Texturas crocantes, al quebrarse, la boca necesita ajustar fuerza. Texturas firmes, requieren cortar y triturar con movimientos más precisos. Masticar coordina los movimientos mandibulares. Todo se coordina, respiración, labios, lengua, y mandíbula trabajan juntos. Masticar despacio, percibir texturas y sabores es fundamental. Si están apurados, comer poco o llevar a la boca trozos pequeño de comida.

Todas estas funciones hacen que el desarrollo de la boca y cara sea la justa para el paciente. Su estética sea plena y biológica.

¿Cómo orientas a los niños y adultos que comienzan el tratamiento de ortodoncia?

Le brindo herramientas para que el tratamiento lo transiten de la mejor manera y las funciones sean correctas. Si veo una disfunción que no corresponde a mi Especialidad, los derivo al área de salud correspondiente. Desde la ortodoncia funcional voy dando estabilidad a la función. Se da indicación de actividad física, ya que moverse es parte del crecimiento y del cuidado de la salud en general. El ejercicio da coordinación, mejora la postura, equilibrio, fuerza y conciencia corporal. Es favorable el ejercicio, en los tratamientos de ortodoncia

¿Por qué hablas de la postura, en que favorece al paciente?

La postura es todo en un paciente, hay que tenerla en cuenta cualquier edad. Cada especialidad evaluara y tratara la postura del área que le corresponda. Desde la ortodoncia, la postura de la mandíbula es lo que observo primero. La Articulación temporomandibular es un punto de conexión entre el cráneo y la mandíbula. Si algo en esta relación postural está mal, se ve reflejado en músculos, cuello, cabeza y postura corporal. Las manifestaciones en la boca pueden ser mordidas desalineadas, mordidas abiertas, postura adelantada de la cabeza. Desde la ortodoncia se busca el equilibrio del sistema oral.

¿y después se pueden usar brackets o alineadores?

Si, si el plan de tratamiento lo requiere. Se planificará con que filosofía trabajar. En el caso de usar brackets, elegiré un aparato adecuado a la anomalía, que tenga la indicación especifica. Y si uso alineadores para tratar el caso, realizare el scaneo de ambos maxilares y la mordida actual, y planificar los movimientos en forma progresivos e individualizados.

¿Cómo se mejora la estética?

La estética mejora cuando se comienza a trabajar, la posición de los dientes, la mordida, hace que los dientes tomen una postura correcta para ese paciente. Los músculos trabajan en sintonía, toman la tonicidad y fuerza correcta. Eso se ve reflejado en la cara, cuello, y en la sonrisa del paciente.

¿los frenillos en que pueden modificar la mordida?

Los frenillos permiten realizar los movimientos necesarios para hablar, masticar, tragar y succionar. Si están mal insertados, cortos, gruesos o rígidos, hay que tratarlos. Los frenillos modifican la función de los músculo se interfieren en el desarrollo de las estructuras esqueletales. Se debe hacer un tratamiento específico para cada situación. En el caso que se deba realizarla vaporización (corte) del frenillo, antes hay que realizar una preparación con ejercicios que se repetirán una vez realizada la cirugía. La vaporización del frenillo la realizo con láser.

Hablando de Laser. ¿Cómo lo utilizas?

El Laser es una herramienta complementaria en la práctica ortodóncica y en todas las especialidades de la Odontología. De acuerdo con el diagnóstico y plan de tratamiento es la modalidad de uso que le doy, ya se Terapéutico o quirúrgico. Es una herramienta que trabaja en las células de los diferentes tejidos. Teniendo efecto regenerativo, analgésico, antiinflamatorio, circulatorio.

Od. Angelina Miranda

Especialista en Ortodoncia

@dramirandangelina

MN 25585MP91202