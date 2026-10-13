El exitoso streaming @fabio.ostro.ok con entrevistas de bodegas de Mendoza con nuevo premio Internacional, esta vez será en Milán

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El universo del vino argentino se prepara para un lanzamiento histórico. El 2027 será el año clave para el exitosísimo streaming que cambió las reglas del juego al revelar la vida y trayectoria de las grandes Familias de Bodegas Argentinas. Tras dos temporadas récord acompañando a las marcas emblemáticas de Mendoza, el ciclo prepara su expansión hacia una nueva Ruta del Vino provincial, cuya locación promete sorprender a toda la industria.



Sin dudas, este formato audiovisual tan influyente llegó para quedarse y liderar la escena digital. Su innovadora propuesta de entrevistas exclusivas premia la pasión y el legado familiar por encima de los fríos puntajes técnicos, logrando enganchar a una audiencia masiva que busca historias verdaderas detrás de cada etiqueta y copa.





El programa cubrió un espacio clave en el mercado que nadie había sabido explotar. Redes sociales, consumidores finalistas, sommeliers, vinotecas, restaurantes, distribuidores y hoteles de primer nivel reaccionaron de inmediato. Todos ellos conviven día a día con los apellidos ilustres del sector, pero nunca antes habían conectado de manera tan directa y emotiva con los creadores de cada producto.



Descubrir la resiliencia familiar fue el gran secreto del éxito de Fabio Ostroviecki, figura visible en @fabio.ostro.ok. Como consultor experto en Familias Empresarias, Ostroviecki encontró el ingrediente perfecto para potenciar el valor de marca de las bodegas argentinas y convertirlas en un fenómeno de contenido imperdible.



El reciente reconocimiento internacional obtenido en Milán confirmó que el proyecto trascendió fronteras y se consolidó como una vitrina global de altísimo valor de comunicación (obteniendo el best Ceo Award 2026 en Madrid). Este hito ubica al formato en lo más alto del negocio enológico, abriendo un abanico de oportunidades comerciales e internacionales para todas las provincias involucradas.



El mercado y los miles de seguidores en Argentina y el mundo aguardan con enorme expectativa la llegada de 2027 para develar el secreto mejor guardado: ¿cuál será la próxima provincia vitivinícola que formará parte de esta superproducción? Preparate para descubrir la nueva Ruta del Vino que volverá a enamorar al público global.

Fabio Ostroviecki

@fabio.ostro.ok STREAMING/INSTA

​Fabio Ostroviecki LINKEDIN 30k