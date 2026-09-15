El futuro bajo presión

Elegir suele ser algo muy difícil. Decidir entre pocas o varias opciones cuesta mucho.
Elegir implica renunciar. Es decir, perder opciones o posibilidades. Muchas veces cuesta hacerlo por miedo a perder, "elegir mal”, fracasar, o ganar algo que no era lo que pensábamos. Por eso decidir nos incomoda, nos frena y nos moviliza.
Pero, ¿qué pasa con los adolescentes y/o jóvenes en la actualidad que tienen que decidir sobre su futuro? Si van a estudiar y/o trabajar, en donde, el costo económico y psíquico que lleva, o que posibilidades tienen para poder hacerlo. Las elecciones que deben realizar pensando en su futuro, carrera, trabajo, proyectos y estilo de vida.
Esta suele ser una de las dificultades en la actualidad que aparece en los jóvenes, pero otra dificultad es la presión de sentir que hay que tener el futuro resuelto demasiado pronto.
En épocas pasadas, se elegía proyectando a 5 años o mas. Hoy, la incertidumbre es tan grande que obliga a los jóvenes a resolver sin poder analizar; sino mas bien decidir porque hay que hacerlo. Se escucha mucho la frase "algo tenés que hacer” de los mapadres a sus hijos/as. Ese "algo", suele estar envuelto en la dicotomía actual que la sociedad demanda, de la sobreabundancia de opciones y la eficiencia en la productividad. Lejos de generar una libertad individual, puede provocar ansiedad y frustración. Hasta una parálisis existencial, provocando angustia e insatisfacción.
La inmediatez en la que estamos inversos, modifica todo tipo de elección genuina. Esa real elección desde el deseo y los gustos propios. Las elecciones son procesos que llevan tiempo, de autoconocimiento y exploración. Elegir implica escuchar lo que sentimos y lo que pensamos.
Realizar orientación vocacional, puede ser un camino que habilite hacerse preguntas individuales y colectivas, y de esta manera elegir como el proceso que realmente implica. Entendiendo en los tiempos que vivimos, pero cuestionando y realizando críticas a lo que sucede en el sistema actual. De estar manera poder elegir buscando el desarrollo de un propósito.
Es importante acompañar a los adolescentes y jóvenes a poder cuestionar sus elecciones e ir descubriendo su futuro. Que puedan explorar sus intereses, habilidades, valores y deseos. Entendiendo que elegir también implica poder cambiar, revisar y volver a elegir.
Lic. en Psicología Florencia Narváez
Instagram: @psicologaflorencia
mail: [email protected]