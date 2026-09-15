Martina Romano Norri: construir marca, generar confianza y crecer en distintos frentes

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El recorrido profesional de Martina Romano Norri comenzó mientras estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Católica de Salta. Una experiencia de Work and Travel de cuatro meses en California, Estados Unidos, le permitió conocer otras formas de trabajar y pensar los negocios, y despertó desde temprano su interés por lo internacional.

Luego de recibirse, se desempeñó como especialista en Finanzas y Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados de Salta. Allí conoció de cerca el desafío de actualizar procesos y aprendió a trabajar con distintas generaciones dentro de un mismo ámbito. En paralelo, fue docente de Costos y Presupuestos en la Universidad Católica, una experiencia que fortaleció su vínculo con la enseñanza y la comunicación como herramienta de liderazgo.

Del trabajo operativo a una mirada estratégica

Un punto clave de su carrera llegó con su incorporación a Pistil, un estudio de arquitectura y diseño con base en Estados Unidos. Ingresó como Administrative Assistant y luego asumió como Office Manager, participando en la construcción desde cero de áreas como Finanzas, Recursos Humanos, Procesos y Mejora Continua, y Marketing.

Actualmente es Brand Manager y trabaja en la expansión comercial de la compañía, con especial foco en el networking y las relaciones con clientes. Durante este recorrido también realizó un MBA mediante una beca en la Universidad Iberoamericana de México, con el objetivo de profundizar su mirada estratégica sobre los negocios.

Su diferencial profesional está en la búsqueda constante de nuevos desafíos y la mejora continua. El respeto, la ética, la productividad y la proactividad son algunos de los valores que sostiene en cada proyecto. En materia de liderazgo, uno de sus mayores aprendizajes fue conducir equipos con personas de mayor edad o experiencia, construyendo autoridad a partir del respeto y los resultados.

Nuevos proyectos y una marca personal en crecimiento

En un escenario atravesado por el trabajo remoto y la automatización, Martina considera fundamental preservar la cercanía humana y utilizar la tecnología a favor de los vínculos.

Hoy combina su actividad corporativa con sus primeros pasos como maquilladora profesional y con el desarrollo de un negocio de network marketing. De cara al futuro, busca continuar construyendo su marca personal, llevar ese negocio hacia un alcance global y expansivo y, al mismo tiempo, alcanzar un buen equilibrio entre su vida personal y profesional.

Aunque se trate de caminos diferentes, todos comparten para ella una misma raíz: construir con constancia, cuidar los vínculos y animarse a crecer en distintos frentes a la vez.



CONTACTO

Martina Romano Norri

Celular: +54 387 516 1151

Instagram: @martiromanonorri

Mail: [email protected]