El mayor milagro es transformar el alma”: la mirada de Milena Marucco

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“El mayor milagro no es solamente transformar el cuerpo. Es transformar el alma”, afirma Milena Marucco. Para ella, hablar de milagros no significa únicamente pensar en acontecimientos que desafían cualquier explicación conocida. También significa hablar de esos momentos en los que una persona consigue salir del miedo, recuperar una parte de sí misma que creía perdida y volver a experimentar la vida desde otro lugar.

Milena se define como médium y canalizadora de Dios y asegura convivir cotidianamente con experiencias que interpreta como manifestaciones de lo divino. Algunas son íntimas; otras, según relata, ocurren durante sus sesiones. ¿Dónde termina lo posible y comienza aquello que llamamos milagro? Desde esa pregunta se abre esta conversación.

Milena, ¿con qué frecuencia ves milagros?

Todos los días. El milagro es un hecho que trasciende las leyes físicas. Muchas personas lo juzgan como algo falso o imposible, y es comprensible que desconfíen porque, al estar tan desconectadas de su esencia divina, viven desde el descreimiento. Quien no cree en los milagros difícilmente pueda reconocerlos cuando suceden.

¿Qué milagros viviste en tu propia vida o en la de otras personas?

Miles. Uno de ellos fue el nacimiento de mi hija.

Y uno de los últimos que presencié ocurrió hace muy poco. Llegó a mi consulta una señora profundamente triste.

Esa mujer llevaba 42 años viviendo con depresión. Salió de la primera sesión sonriendo y diciendo que iba a comprarse un espejo.

Eso, es un milagro.

Lo que muchas veces puede requerir procesos muy largos, ella lo transformó en una sesión. Era como ver el “antes y después” de esos memes: entró apagada y salió completamente renovada.

Lo que contás puede resultar difícil de creer. ¿Cómo explicás que suceda?

Soy canalizadora de Dios y trabajo por y para Él. Mi función es acercar a las personas los mensajes, las herramientas y todo aquello que necesitan para transformar sus vidas.

Y yo plantearía otra pregunta: ¿creés que para Dios puede existir algún milagro que no pueda realizar?

Si tuvieras que resumir en pocas palabras lo que hacés, ¿cómo lo explicarías?

Hay un mundo que la gente desconoce. Es un mundo lleno de amor, de paz y de oportunidades para ser feliz, y yo me encargo de conectar a las personas con ese mundo.

¿Qué es realmente un milagro para vos?

Muchas personas creen que un milagro sería que alguien que no puede caminar vuelva a hacerlo o que un muerto resucite. Sí, sería maravilloso ver algo así.

Pero de poco serviría si esa persona continúa viviendo con miedo, angustia, preocupaciones, enojo o desconectada de Dios.

El verdadero milagro es poder vivir en paz, descubrir quién sos realmente y reconectar con tu esencia divina, más allá de cualquier condición física.

¿Y después de esa transformación podría ocurrir también algo extraordinario en el cuerpo?

¿Por qué no? Si esa es la voluntad de Dios y forma parte de su experiencia, Él puede concederle también ese regalo.

Pero insisto: el mayor milagro no es solamente transformar el cuerpo. Es transformar el alma.

¿Creés que hoy estamos demasiado alejados de esa dimensión espiritual?

Vivimos en un mundo que se ha alejado profundamente de Dios. Por eso parece normal vivir preocupados, desconfiando de todo y de todos, cargando miedos y sintiéndonos vacíos.

Para mí, el verdadero milagro sería una humanidad que confiara plenamente en una inteligencia superior; personas tan conectadas con su poder interior que no existieran robos, violencia, resentimientos ni siquiera reproches.

Ese sería un mundo verdaderamente milagroso.

¿Qué le dirías a alguien que escucha todo esto y todavía duda?

Que esto no es fanatismo religioso. Para mí es una verdad tan real como el alma que llevás dentro. Si tan solo te tomaras un segundo al día para sentirla, tu mundo podría empezar a cambiar.

Dios cambió mi vida. Y por eso hoy puedo ayudar a cambiar la vida de otras personas.

¿Haciendo milagros?

Sí. Porque soy la médium de Dios y me pongo a Su disposición para que, junto a Él, los milagros sucedan.

Reflexión final

Más allá de las creencias personales de cada lector, el planteo de Milena Marucco toca una pregunta que acompaña al ser humano desde siempre: ¿qué llamamos milagro? Para algunos será aquello que desafía cualquier explicación; para otros, una transformación íntima capaz de modificar radicalmente la manera de vivir.

En la mirada de Milena, el milagro no empieza necesariamente cuando ocurre algo imposible. Puede comenzar mucho antes: cuando alguien vuelve a sonreír, recupera esperanza, abandona un miedo que parecía definitivo o encuentra una paz que creía inaccesible. Su concepción pone el centro en una transformación interior: no solamente cambiar lo que sucede alrededor de una persona, sino cambiar la forma en que esa persona vuelve a habitar su propia vida.

Invitación

Si sentís que llegó el momento de transformar aquello que te limita y reconectar con una parte más profunda de vos, podés dar el primer paso ahora.

Contactá a Milena Marucco y consultá por sus sesiones de acompañamiento.

Contacto con Milena Marucco:

Instagram @milenamaruccomedium

YouTube MileMarucco

Cel/WhatsApp +54 3541 229077