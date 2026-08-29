Adiós a las griferías tradicionales: Zaira Nara se suma a la tendencia en decoración que arrasa en este 2026

Zaira Nara mostró que su pasión por la moda no es lo único que la caracteriza: también tiene un marcado interés por la decoración y las tendencias para el hogar. Desde hace un tiempo, la modelo comparte con sus seguidores la decoración que elige para cada rincón de su casa y conquista a sus seguidores. En esta oportunidad, dejó ver la nueva propuesta que sumó a su baño y que arrasa en este 2026.

La tendencia deco que eligió Zaira Nara para su baño

Zaira Nara volvió a compartir detalles de su casa y esta vez el foco estuvo puesto en uno de los ambientes más íntimos: el baño. La conductora dejó en claro que, a la hora de decorar, también se anima a las tendencias. Tanto es así que eligió decirle adiós a las clásicas griferías metálicas para apostar por el negro mate, uno de los acabados que gana protagonismo en los espacios contemporáneos.

La elección de la menor de las hermanas Nara se repite tanto en la grifería de la bacha como en la ducha, creando una estética uniforme y sofisticada. Como se puede ver en las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, el acabado negro mate se destaca sobre las superficies claras y aporta un contraste marcado, además de sumar un aire moderno y minimalista sin necesidad de recargar el ambiente.

Griferías en negro mate: la tendencia deco que eligió Zaira Nara para su baño

Las griferías en este tono oscuro se convirtió en una de las grandes apuestas de la decoración de baños. A diferencia de las tradicionales en cromado o acero, este acabado permite darle mayor presencia a un elemento que durante años tuvo un papel secundario.

Su estética combina especialmente bien con ambientes de líneas simples y paletas neutras. Además, puede incorporarse tanto en sanitarios de inspiración minimalista como en espacios más cálidos, donde funciona como un detalle contemporáneo que rompe con la monotonía. En el caso de Zaira Nara, el negro aparece como un hilo conductor del diseño y se repite también en el marco del espejo XL cuadrado.

Griferías en negro mate: la tendencia deco que eligió Zaira Nara para su baño

Griferías negras, detalles de color y estilo minimalista: así es el baño de Zaira Nara

El baño de Zaira Nara combina el protagonismo del negro con paredes blancas, una fórmula clásica que permite mantener luminosidad y sensación de amplitud. A esto se suman sectores revestidos con pequeños azulejos cuadrados en amarillo y blanco, que aportan una cuota de color y rompen con la sobriedad del resto del espacio.

La bacha, por su parte, presenta un diseño amplio y de líneas simples. Su superficie cuenta con bordes generosos que funcionan como espacio de apoyo para organizar productos de higiene, cosmética y belleza, una solución práctica que además mantiene los objetos al alcance de la mano.

Griferías negras, detalles de color y estilo minimalista: así es el baño de Zaira Nara

Otro de los grandes protagonistas, es el espejo XL de formato cuadrado, enmarcado en negro y ubicado sobre la bacha. Su tamaño amplía visualmente el ambiente y, al mismo tiempo, refuerza la estética geométrica y minimalista elegida para este lugar.

El espacio se completa con una ventana mediana con vidrios repartidos, que permite el ingreso de luz natural durante el día, y estantes de madera pintados de blanco que aportan lugar de guardado sin romper con la paleta cromática. De esta manera, Zaira Nara le dice adiós a las griferías tradicionales y se suma a la tendencia en decoración que arrasa en este 2026. Se trata de la grifería en negro mate, el cual agrega sofisticación y le da al ambiente ese toque contemporáneo que se vuelve protagonista.