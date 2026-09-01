Urano “la única vez”

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Frente al arquetipo de Urano —lo inédito e irreproducible— experimentamos un desconcierto que nos desarma porque nos hace entrar en la dinámica del instante: lo nuevo que nunca vuelve.

La palabra creatividad tiene buena fama; suena bien que te digan que sos creativo y acaba siendo un objetivo colectivo. Pero, para la lógica transpersonal, existe una gran diferencia entre ser creador y ser creativo, o entre la creatividad humana y la cósmica.

Urano, como planeta del cambio que se da a través de la mutación, practica una creatividad que desborda lo humano; es decir, está por fuera de los parámetros que concebimos como confiables, lógicos o saludables. Por eso, los arquetipos uranianos vienen con el nombre de “locura”, transgresión, marginalidad.

El hecho es que Urano es un alterador de paradigmas; su movimiento debe ser irracional, porque si le buscamos lógica sería inconcebible.

Entonces, si la creatividad uraniana tiene impronta de locura y nosotros solemos temerle a esa figura por ser impredecible...

¿Cómo experimentamos lo creativo desde los recursos humanos?

Si algo nos caracteriza como especie es la repetición cíclica y la réplica de las cosas: necesitamos un hilo conductor que sostenga quiénes somos y de dónde venimos; de otro modo sería imposible reconocernos.

Por ende, cuando ocurre un “uranazo” en nuestra vida —un salto drástico de estado que nos hace pasar de un nivel a otro sin proceso— y la experiencia viene con “final feliz”, naturalmente vamos a querer revivirla porque la recordamos como única. Ahora bien, la promesa de Urano es el rayo sin precedentes: no responde al Yo, ni a la memoria, ni a la experiencia. Lo que significa que, para recuperar cierta gracia del impacto original, debemos acudir a la huella emocional que nos dejó(Luna), referenciándonos en la forma en que se presentó (Saturno) y sintetizando una expresión individual de lo sucedido(Sol).

Por consiguiente, nosotros no somos creativos, sino recreativos.

Lo singular pertenece a Urano; lo auténtico pertenece a la forma en que lo recreamos, traduciendo y devolviendo al mundo una versión propia del rayo.

La energía transpersonal no es “nuestra” como tal, pero sí estimula algo profundamente genuino que nos religa con la totalidad sistémica.

Una de las formas más intuitivas de ver cómo vivimos la energía uraniana es preguntarnos: ¿cómo nos relacionamos con la sorpresa?

Si alguien cae inesperadamente de visita, ¿nos fastidia porque rompe la continuidad de “mi vida” o lo recibimos entregados a que ese encuentro abra un espacio diferente?

La sorpresa suele incomodar porque nos deja al descubierto, teniendo que resolver la vida en pijamas o con un traje que “no encaja para la ocasión”.

Urano se traduce en lo cotidiano como un estado rotundo de presencia que nos hace “estar desprevenidos”: atentos, pero no pendientes.

En ese sentido, Urano incita a la solaridad, a irradiar nuestra diferencia y, como regente de Acuario, activa la autenticidad alterando el sistema nervioso al fomentar la interconexión con múltiples realidades que acontecen en simultáneo. Realidades que dejan al Yo a la intemperie, pero ponen en marcha el corazón, generando así una red vincular de transparencia plena.

Podemos inferir que la creatividad irrumpe en nuestra vida de maneras extravagantes que habitualmente rechazamos porque las sentimos “a destiempo”. Sin embargo, si el Yo logra integrar el “salto súbito”, la fractura psíquica se vuelve insight: ese estado de revelación donde lo vemos todo claro y no hay vuelta atrás.

“Quizá, la única forma de acceder a nuestra genialidad sea aceptar la locura circunstancialmente”.

Fernanda Rodríguez

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