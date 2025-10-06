La Voz Argentina 2025: quiénes son los eliminados en los cuartos de final

La cuenta regresiva llegó a su fin y La Voz Argentina entra en su etapa más decisiva. Este lunes 6 de octubre a las 21:45 por Telefe comienzan los cuartos de final del exitoso certamen musical conducido por Nico Occhiato, con la participación de los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!. Cada equipo llega a esta instancia con solo cuatro participantes, y las próximas galas prometen emoción pura: los artistas deberán darlo todo para no quedar eliminados.

Según confirmó Telefe, los dos participantes con menor puntaje de cada team quedarán fuera de competencia, reduciendo a la mitad el número de voces en carrera.

Quiénes son los eliminados en los cuartos de final de La Voz Argentina 2025

Esta noche, los protagonistas serán el Team Lali y el Team Luck Ra, que se enfrentarán en una jornada cargada de talento, nervios y estrategias. Con la gran final cada vez más cerca, la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿quién logrará conquistar al público y quedarse con el título de La Voz Argentina 2025?

En este sentido, tras las primeras cuatro participaciones, los primeros dos eliminados de la noche, que corresponden al Team Lali, son Valentino Rossi y Giuliana Piccioni. Mientras tanto, Alan Lez y Jaime Muñoz son los dos clasificados a la instancia semifinal de La Voz Argentina.

Del Team Luck Ra, el primero en clasificar a la semifinal fue Nicolás Behringer, seguido por Nathalie Aponte, dejando por fuera a Fede Mestre y Thomas Dantas, cerrando así una noche llena de emociones.

Este martes, el programa transmitido por Telefe presentará los cuatro finalistas de los equipos liderados por Miranda! y Soledad Pastorutti, prometiendo una gala intensa e impactante, tal como esta temporada de La Voz Argentina nos tiene acostumbrados.

