Se filtró la primera imagen de la infanta Sofía en la Universidad: su casual pero canchero look

Luego de sus vacaciones de verano tras terminar sus estudios de bachillerato, la infanta Sofía volvió a dejar el palacio como comenzar su formación universitaria. La hija menor de Felipe y Letizia estudiará la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College en su sede de Lisboa, este primer año, y en la bienvenida de la institución, se la pudo ver siendo parte de las diversas actividades realizadas el 8 de septiembre. Por supuesto, que la joven de 18 años no pasó desapercibida.

La imagen de la infanta Sofía en la Universidad

Al momento de elegir qué estudiar, la infanta Sofía tenía en claro que quería asistir a una institución que le permitiera viajar por el mundo y conocer diversas culturas. El Forward College fue la elegida. Se trata de una institución fundada en 2021 que permite que los estudiantes cursen sus carreras en diversas sedas del mundo, por lo que la hermana de Leonor cursará su primer año en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín, lo que se adecua a sus requerimientos para esta nueva etapa de su vida.

Si bien la intimidad de la joven de 18 años es un aspecto que se trata con gran cuidado desde Casa Real, en las últimas horas se filtraron imágenes de su primer día como universitaria. Se trata de un video compartido en la cuenta oficial de Instagram del Forward College, que como es costumbre muestra en redes sociales diversas actividades que se realizan, en este caso fue una reunión en el campus para darle la bienvenida a los ingresantes del 2025.

Entre el gran grupo de estudiantes se puede observar a la infanta Sofía, quien compartió el momento con un grupo de chicas con quienes se la ve charlando, al mismo tiempo presta atención a la anfitriona del acto. Por supuesto que la joven no se dio cuenta que estaba siendo filmada y se la ve con una postura muy relajada.

En el recorrido que hace la cámara por el lugar, también se puede observar que la joven eligió un relajado look con un buzo blanco de cuello redondo combinado con jean wide leg de anchas botamangas. De calzado eligió zapatillas blancas, de estilo deportivas.

Por el momento, no se realizó un comunicado oficial por parte de la Casa Real sobre esta nueva etapa de la infanta Sofía, pero en su primer día en la Universidad se la pudo observar relajada y aproximándose a sus compañeros.