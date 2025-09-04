La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez es uno de los temas que las redes sociales no dudan en viralizar y comentar al respecto. Luego de que saliera a la luz de que la actriz le había sido infiel, las celebridades y los usuarios no se detuvieron y comenzaron a investigar qué fue lo que había ocurrido. Es así como llegaron a algunos nombres de personas desconocidas en los medios de comunicación, pero revelaron al chico "random", que mucho tiene que ver con los influencers.

Cuando comenzaron a salir los rumores de una posible infidelidad, Gimena Accardi salió a hablar en OLGA y confirmó que ella había sido la que había estado con otra persona durante su matrimonio con Nicolás Vázquez. En todo momento, aseguró que se trataba de una "persona random", alejado de los medios de comunicación y las redes sociales. El propio actor explicó que había sido un tema hablado en la intimidad, y que estaba lejos de ser la razón principal por la que comenzaron con el divorcio. Sin embargo, los usuarios y periodistas no lo dejaron pasar.

De esta manera, comenzaron a salir diversos nombres, incluso los de sus compañeros Andrés Gil y Benjamín Rojas. Además, los medios de comunicación aseguraron de que, en realidad, se trataría de un desconocido llamado Ulises, con el que la actriz habría mantenido encuentros secretos. Finalmente, en Intrusos (América), Paula Varela reveló un nuevo nombre, y no sería ningún "random" como había expuesto Accardi.

En medio de susurros en el programa, contó que el momento habría ocurrido cuando ella fue a Coachella con compañeros de trabajo y amigos cercanos. Entre ellos, estaba Agustín Franzoni, el influencer y exnovio de Flor Jazmín Peña. “Fueron todos los de OLGA a Estados Unidos. Los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí. Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, expuso la panelista.

El suceso habría ocurrido mientras ella se encontraba casada, mientras que lo de Ulises que contaron en LAM habría ocurrido luego, después de separada. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en notar que, en varias de las fotografías de ese día, se los había visto más unidos que nunca y comenzaron con las teorías y rumores. Por su parte, Gimena Accardi aseguró de que no quería volver a hablar del tema, si bien ella había salido a explicar anteriormente.

