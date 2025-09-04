Nico Vázquez tuvo su primera salida de soltero: música, noche y mensajes efusivos

Nico Vázquez tuvo su primera salida de soltero tras la confirmación de su divorcio de Gimena Accardi. El actor eligió una noche de música y reencuentros en un evento que reunió a figuras del espectáculo y que marcó un momento especial repleto de mensajes efusivos. La salida incluyó encuentros con amigos en el inicio de una nueva etapa en su vida.

Nico Vázquez tuvo una noche repleta de música y amigos tras su separación

Nico Vázquez protagonizó su primera salida de soltero en medio de una etapa de cambios personales. En una noche cargada de música y gestos efusivos, se lo vio acompañado por colegas y amigos en un espacio que combinó nostalgia y celebración. La ocasión también sirvió para reconectar con vínculos del pasado que forman parte de su carrera profesional.

Nico Vázquez

En las últimas horas, el actor compartió distintas imágenes donde se lo vio disfrutando de una noche de reencuentros en el Luna Park, donde se presentó Erreway en el marco del tour “Juntos Otra Vez”. La salida marcó un punto de inflexión en su rutina, que en las últimas semanas había estado centrada en el trabajo y en actividades de bajo perfil.

Durante las últimas semanas, Nico Vázquez venía dedicándose de lleno a su papel en la obra “Rocky”, y solo se lo había visto en compromisos laborales o encuentros puntuales. Por lo que no dudó un segundo en asistir al concierto de sus excompañeros, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, con quienes mantiene una relación cercana desde los tiempos de “Rebelde Way”.

En las imágenes que el artista compartió se lo ve en el sector VIP del estadio acompañado por Benjamín Amadeo, cantando los clásicos de la banda y celebrando el regreso del grupo a los escenarios. En sus publicaciones, expresó su alegría por el reencuentro y posteó videos del recital, en los que se lo escucha alentando con entusiasmo.

“Qué orgullo estos tres aquí y ahora”, escribió Nico Vázquez en una de sus historias, junto a una foto con los protagonistas del show. También subió fragmentos del concierto en los que se lo ve disfrutando de la música, cantando y alentando desde su lugar. Los mensajes fueron efusivos, pero mantuvieron el tono cálido y cercano que lo caracteriza.

Nico Vázquez, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba

La salida con amigos se dio pocas semanas después de que se oficializara su divorcio de Gimena Accardi, con quien compartió poco más de 18 años en pareja. Aunque la separación se confirmó hace dos meses, ambos mantuvieron la discreción y evitaron declaraciones públicas. En ese contexto, la aparición del ex Casi Ángeles en el Luna Park fue interpretada como una señal de renovación personal.

Nico Vázquez tuvo su primera salida de soltero en una noche marcada por la música, los reencuentros y los mensajes efusivos. La elección de participar activamente en un evento con sus amigos de Erreway reflejó una etapa de transición que transcurre con naturalidad. En medio de cambios personales, el actor compartió momentos que combinan lo artístico con lo afectivo en una nueva etapa en su vida.

VDV