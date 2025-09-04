Mariana Nannis volvió a estar en el ojo de la tormenta mediática, luego de haber sido protagonista de diversos escándalos con sus hijos. La expareja de Claudio Caniggia fue observada por varios medios de comunicación, tras seguir apuntando contra su exesposo y su hijo, Alex Caniggia, por reconciliarse con Melody Luz. Sin embargo, muchos aseguraron que la nueva vida de la modelo no era tan lujosa como ella la hacía ver, y filtraron una foto de cómo se encuentra en la actualidad.

Mariana Nannis

La foto de Mariana Nannis en su nueva vida

Mariana Nannis es una de las modelos más polémicas de la televisión argentina. Su relación y separación de Claudio Caniggia sigue dando de qué hablar a diversos medios de comunicación y usuarios en las redes sociales. Sin embargo, ella prefiere mantener la intimidad en la actualidad, a pesar de seguir siendo parte y lanzando dichos contra su familia y otros mediáticos. Es así como volvió a posicionarse en el ojo de atención, y muchos comenzaron a cuestionar sobre su vida.

Mariana Nannis

En LAM (América), dieron a conocer que ella se encontraba en Marbella, rehaciendo su vida. Tras haber sido desalojada, y que se viralizaran las fotografías de cómo había dejado la mansión, se habría mudado junto a unos vecinos, donde comenzó a trabajar en una parrilla argentina. “Ahora vive con una familia venezolana”, detalló Yanina Latorre, quien también lanzó: “Tiene un problema en no demostrar que su personaje de millonaria inventada se cayó”. En este contexto, Pepe Ochoa confirmó que habían estado hablando con contactos en el país europeo, y que ellos consiguieron la fotografía.

Según explicó el panelista, ellos le pidieron respetuosamente una foto, pero ella se negó. Ante esto, decidieron igualmente tomarla, sin que se diera cuenta. En la misma, se ve a Nannis de espaldas, con un vestido colorido, caminando por la calle. La gente le habría asegurado que la vio trabajando en la parrilla, a pesar de que ella lo desmiente cuando habla con los medios de comunicación. Latorre explicó que se contactaron con el lugar, y que ella decidió no atender.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en dar sus comentarios al respecto, y las teorías que seguían rondando alrededor. Unos meses atrás, Mariana Nannis aseguraba de que seguía viviendo de sus lujos, con un novio banquero y trabajando para la televisión europea. Sin embargo, apuntaron contra ella y expuso que se encuentra en medio de un proceso de divorcio y no podría abandonar España debido a “distintas deudas y denuncias que tiene”, poniéndola en una compleja situación personal.

A.E