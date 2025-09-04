Italia y Turquía piden que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi regresen a Europa: aseguran un posible conflicto diplomático con Argentina

Mauro Icardi quedó en el centro de una solicitud formal impulsada por Italia y Turquía, quienes pidieron que sus hijas con Wanda Nara regresen a Europa. La medida se conoció en el marco de un proceso legal que involucra convenios internacionales y plantea una instancia de resolución fuera de Argentina.

Nuevo revés para Wanda Nara: Italia y Turquía piden la restitución de las menores a Mauro Icardi

La situación legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo con implicancias internacionales. En las últimas horas, se conoció que los gobiernos de Italia y Turquía emitieron un comunicado conjunto solicitando que el caso por la restitución de las hijas de la pareja se resuelva en territorio turco.

Mauro Icardi

La información fue confirmada por la abogada especialista en derecho internacional Carla Junqueira, quien explicó en el Diario de Mariana (América) que ambos países consideran que el país europeo es la jurisdicción competente para tratar el caso. Según detalló, el pedido formal se presentó ante la Justicia argentina y se enmarca en los convenios internacionales de restitución de menores.

“El documento refleja que Turquía e Italia están haciendo presión para que Argentina de una respuesta. Ambos países entienden que la jurisdicción para este caso debe ser Turquía”, señaló la letrada, dejando en claro que el planteo no es solo judicial, sino también diplomático. El conflicto se originó cuando Wanda Nara decidió instalarse en Argentina junto a sus hijas, mientras Mauro Icardi permanece en Estambul por compromisos laborales.

La solicitud de Italia y Turquía fue dirigida al juez civil Hagopian que lleva adelante la causa, y también involucra a la Cancillería nacional. De acuerdo con Carla Junqueira, el incumplimiento de los protocolos establecidos en los convenios internacionales podría derivar en un conflicto diplomático entre los países involucrados. “Cuando hay un traslado de un menor sin autorización del otro progenitor, la regla es el retorno inmediato”, explicó.

En ese sentido, aclaró que existen excepciones, como situaciones de violencia de género, pero que “siempre deben ser interpretadas de forma restrictiva” y requieren pruebas contundentes. Por su parte, la abogada también explicó que: “El no cumplimiento por uno de los países significa un quiebre diplomático, y no creo que Argentina esté dispuesta a actuar en ese sentido”.

Wanda Nara y sus hijas

Por su parte, Elba Marcovecchio, abogada vinculada a Mauro Icardi, sostuvo, en los últimos días, que “el planteo es que el centro de vida de las nenas es Turquía, porque vivían ahí y durante los dos años anteriores estuvieron al cuidado prácticamente exclusivo de su padre”. Este argumento fue incluido en el pedido formal como respaldo a la solicitud de restitución.

Mauro Icardi

Mauro Icardi quedó en el centro de una solicitud formal impulsada por Italia y Turquía, quienes pidieron que la causa por la restitución regrese al país turco. Un pedido que, según explicó la abogada Carla Junqueira también llevaría de nuevo a las niñas, fruto de su relación con Wanda Nara, a Europa.

VDV