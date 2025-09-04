Cris Morena reapareció en público y habló de Mila por primera vez: “Esta con Romina”

La reciente pérdida de Mila Yankelevich, de 7 años, conmovió profundamente tanto a la familia de Cris Morena como al mundo artístico. La niña, nieta de la productora e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca falleció en un accidente náutico en Miami Beach.

En medio duelo, Cris Morena reapareció en público por primera vez. Eligió un escenario muy especial: un concierto de Erreway, la banda nacida de Rebelde Way, una de sus creaciones más emblemáticas. Allí, ante un público que la ovacionó con respeto y cariño, la productora tomó el micrófono y compartió un emotivo mensaje.

Cris Morena reapareció en el show de Erreway

En un pasaje muy sentido, Cris expresó: “Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y todos ustedes van a estar enviándoles su luz”. Sus palabras unieron en un mismo recuerdo a su hija Romina, fallecida en 2010, y a su nieta Mila, despertando una fuerte ovación del público.

Tras hacerle mención y homenajearlas en público por primera vez en las últimas semanas, Cris Morena destacó el legado de Rebelde Way como una filosofía de vida que invita a los jóvenes a creer en sus sueños. “Rebelde Way es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino, jugártela”, sostuvo con seguridad y un toque de dulzura.

El discurso de Cris Morena

La mención de Mila fue la primera vez que Cris Morena se refirió públicamente a su nieta tras el accidente náutico ocurrido en Miami Beach. Con gran emoción, recordó también a su hija Romina, quien falleció en 2010, y unió en sus palabras a dos de las personas más importantes de su vida.

En su regreso a los escenarios, Cris Morena, creadora de éxitos televisivos y musicales se mostró cercana al público, que la recibió con calidez y emoción. Sus palabras estuvieron cargadas de agradecimiento y emoción, en una noche que quedará marcada por el recuerdo, la música y la conexión con varias generaciones que crecieron con sus canciones.