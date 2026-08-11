Fioranis: el lujo de una parrilla a medida

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Juan Bautista, Julián, ¿cómo nació Fioranis y por qué decidieron especializarse en revestimientos para parrillas?

Fioranis nació del deseo de crear y fabricar un producto propio, incluso cuando todavía no contábamos con un taller ni con grandes herramientas. Somos Juan Bautista y Julián, ingenieros mecánicos formados en la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata, y desde el principio compartimos la inquietud de emprender.

Nuestro primer producto fue el Hornito Portátil Fioranis, una propuesta simple de fabricar y ensamblar que nos permitió dar los primeros pasos y construir la identidad de la marca. Gracias a ese producto llegamos a reconocidas figuras públicas, lo que nos ayudó a generar confianza y visibilidad entre nuestros seguidores.

La especialización en frentes de parrilla surgió de manera muy natural. Muchos clientes que adquirían el hornito nos consultaban si también fabricábamos frentes para sus parrillas. Esa demanda creciente nos impulsó a desarrollar el producto y, al comprobar el gran interés —especialmente en Mar del Plata—, decidimos dejar nuestros trabajos para dedicarnos de lleno a Fioranis.

La parrilla suele ser el corazón de las reuniones. ¿Cómo trabajan para que ese espacio también tenga identidad y diseño?

El diseño y estética de una parrilla también debe ser pensado para que no desentone. Para lograrlo, nos reunimos con cada persona, escuchamos sus necesidades y diseñamos una propuesta completamente personalizada, funcional para que siga el estilo de su hogar.

Creemos que la parrilla no es solo un lugar para cocinar, sino un espacio de encuentro. Por eso buscamos que cada proyecto tenga una identidad propia y refleje la personalidad de quienes lo van a disfrutar.

¿Qué diferencia a Fioranis?

Nos diferenciamos por la atención personalizada, el compromiso con cada proyecto y la calidad de nuestros productos.

Aplicando nuestros conocimientos de ingeniería, trabajamos con metales que cuentan con tratamientos anticorrosivos de alta durabilidad, aptos para uso gastronómico.

Cuidamos todas las terminaciones para conseguir un acabado impecable y un producto pensado para perdurar en el tiempo.

Cada proyecto es único y está hecho a medida. ¿Cómo logran adaptar un producto completamente personalizado a un proceso productivo?

Ese es, sin dudas, nuestro mayor desafío. Para resolverlo desarrollamos un sistema propio de relevamiento, diseño y colocación que nos permite organizar la producción de proyectos únicos sin resignar calidad ni precisión.

Seguimos perfeccionando ese proceso de manera constante, buscando ser cada vez más eficientes sin perder la calidad que distingue a cada uno de nuestros trabajos.

¿Qué buscan que sienta un cliente cuando ve terminada su parrilla por primera vez?

Queremos que sienta orgullo de lo que adquirió. Que quiera invitar a sus amigos y familia para estrenarla.

Esto lo vemos en cada proyecto finalizado, ese entusiasmo de prender el fuego ese mismo día. Es muy satisfactorio ver feliz a quienes confiaron en nosotros.

¿Qué desafíos y objetivos tienen para el futuro de la marca? ¿Cómo imaginan a Fioranis dentro de cinco años?

Nuestro objetivo es que, cuando alguien piense en remodelar o construir el espacio del asado en su hogar, piense en Fioranis como la primera opción.

Queremos seguir desarrollando productos que eleven la experiencia de disfrutar ese lugar.

Dentro de cinco años imaginamos a Fioranis consolidada como una marca referente en Argentina, reconocida por la excelencia de sus productos, la atención personalizada y la confianza que construimos en cada proyecto.

Fioranis

Whatsapp: 2236692157

Instagram: fioranis_

Pagina web: fioranis.com