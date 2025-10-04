Así es la increíble biblioteca personalizada de Cruz, el hijo de Nicole Neumann: clásicos, enciclopedias y hasta libros en inglés

ue

En más de una oportunidad, Nicole Neumann hizo hincapié en la fascinación que tiene su pequeño hijo, Cruz Urcera, por la lectura. Si bien es evidente que aún no sabe leer, la modelo contó que se la pasa mirando cuentos y que toda la familia fomenta ese hábito. Ahora, por primera vez, reveló cómo es la biblioteca personalizada que posee su bebé.

La biblioteca de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

Si bien es habitual que Nicole Neumann comparta el día a día de su hijo, por lo general intenta mantener al mínimo posible la exposición de su privacidad. No solo por la manera en la que tapa su rostro, sino también en lo que tiene que ver con su casa. De hecho, a diferencia de lo que sucede con otros bebés famosos, no se conoce nada sobre su habitación o casa.

Es por ese motivo, que las últimas historias de la modelo llamaron la atención. Por primera vez utilizó sus redes sociales para compartir un pequeño detalle de la vida de Cruz, subiendo una foto de su biblioteca y la gran cantidad de cuentos que posee.

En la historia publicada por Nicole se puede ver que se trata de una biblioteca pequeña, pero personalizada. El mueble, que cuenta con cuatro niveles, tiene escrito el nombre de Cruz en grande a sus costados y está compuesta de tonos claros.

Lo que no es pequeña, es la cantidad de libros que posee el hijo de Nicole Neumann. Entre los cerca de 30 cuentos que se pueden contar, se destacan toda la colección de Bluey, una recopilación de Disney, algunos didácticos, dos enciclopedias de animales para bebés y hasta material en inglés.

Al lado de la imagen, en la que se puede apreciar la enorme y variada recopilación de libros, Nicole escribió “terrible biblioteca la de cruz”. Una frase que acompañó con un corazón celeste, como suele hacer en las publicaciones sobre su hijo.

De esta manera, Nicole Neumann mostró la enorme cantidad de libros que tiene su hijo, Cruz Urcera, y su impecable biblioteca personalizada. Una imagen que deja claro el fanatismo del pequeño por la literatura, que llegó incluso desde antes de aprender a leer.