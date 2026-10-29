Generosa: pastelería francesa y estilo parisino en Villa Devoto

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Generosa Pâtisserie nació de una idea gestada en París: recrear en Buenos Aires el estilo francés a través de la pastelería y la decoración. Sus impulsores, Grace, Tomi y Santi, pertenecientes a una familia que transita la tercera generación de vecinos de Villa Devoto, eligieron el barrio para abrir un salón de té donde compartir lo aprendido durante su experiencia en Francia.

La casa en la que se instalaron permitió darle forma a ese proyecto, guiado por el amor por el oficio, la ética y el respeto por la profesión. Desde el comienzo, el objetivo fue acercar sus creaciones a los vecinos y ofrecerles la posibilidad de disfrutar sabores franceses a pocos pasos de sus hogares.

La propuesta combina una selección cuidadosa de materias primas con técnicas francesas, tanto en las preparaciones dulces como en las saladas. Uno de sus criterios de elaboración es utilizar la menor cantidad de azúcar posible para que cada ingrediente conserve su protagonismo, desde la manzana hasta el chocolate.

Pastelería de temporada y una propuesta salada en crecimiento

El salón cumplió su primer año el 16 de octubre y continúa ampliando su variedad de petits gâteaux, biscuiterie —galletitas típicamente francesas— y platos salados. A esa evolución se suma una apuesta por renovar la pastelería según las frutas y verduras disponibles en cada temporada.

También incorporó el snacking, una tendencia presente en París que incluye sándwiches, quiches y ensaladas. Las áreas de cocina y panadería trabajan en estas preparaciones, acompañadas por panes sin conservantes ni aditivos. La oferta también cuenta con opciones de panes sin gluten.

Uno de los desafíos del proyecto fue desarrollar una línea de pastelería sin dulce de leche. Aunque sus impulsores reconocían el arraigo de este ingrediente en el mercado porteño, decidieron sostener una propuesta vinculada con el savoir-faire francés.

Con una clientela que crece y se fideliza, Generosa busca afianzar esa identidad y lograr que el público reconozca la calidad y el oficio detrás de cada creación.