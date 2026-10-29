Más allá de la técnica: la mirada de Analia Sismonda sobre cada rostro

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La experiencia del trabajo en el rostro me enseño que no existe una única manera de abordar un masaje facial.

Cada persona llega con una historia diferente que también se expresa en su rostro.

Por eso, antes de comenzar una sesión, observo la expresión, la postura, la textura de la piel, las zonas de tensión, la mandíbula, el cuello.

Porque muchas veces, un entrecejo marcado habla de tensión. Una mandíbula rígida puede revelar sobrecarga. Y un rostro que se percibe apagado puede estar necesitando, simplemente, una pausa.

Esa observación es la que guía mi trabajo.

Hay momentos en los que elijo un masaje facial con maniobras inspiradas en la técnica oriental, con su combinación de movimientos rítmicos, suaves presiones, digitopuntura y drenaje linfático, buscando trabajar la piel, la musculatura y generar una profunda sensación de bienestar.

En otras ocasiones, el abordaje requiere ir más allá. Allí entra el trabajo miofascial e intrabucal, donde la liberación de tejidos, la acupresión, el drenaje y el trabajo específico de determinadas estructuras permiten profundizar sobre zonas que necesitan una atención diferente.

No se trata de elegir qué técnica es mejor, se trata de saber cuándo, cómo y por qué utilizar cada una.

La intensidad, el ritmo, la profundidad y las maniobras no están predeterminados. Se adaptan a lo que observo en cada sesión y a lo que considero que esa persona necesita en ese momento.

Porque para mí, personalizar no significa simplemente cambiar una maniobra, significa ver, percibir y entender que no todos los días somos iguales.

Hay días en los que el rostro pide suavidad. Otros en los que necesita un trabajo más específico. A veces busco estimular, otras veces liberar tensiones y, en muchas ocasiones, simplemente regalarle al cuerpo un espacio para detenerse.

Por eso concibo el masaje facial mucho más allá de lo estético. Es técnica, observación y sensibilidad. Es conocer la anatomía, pero también aprender a leer sus señales y es comprender que detrás de cada rostro hay una persona diferente. Porque cuando el cuidado realmente es personalizado, la técnica deja de ser un protocolo y se convierte en una experiencia pensada para vos.

Más allá de la técnica: mi mirada sobre cada rostro.

En algunas sesiones, la experiencia se complementa con terapia de luz led, elegida especialmente según las necesidades de cada piel

La elección de la luz también forma parte de mi criterio: cada color posee características y objetivos específicos, por lo que su utilización se adapta a las necesidades que observo en cada piel y a la experiencia que quiero acompañar durante la sesión.

Para mí, la tecnología no reemplaza el contacto de las manos. Lo complementa.

El verdadero diferencial está en saber cuándo incorporarla, cómo combinarla y con qué propósito, manteniendo siempre una mirada integral y personalizada.

Analia Gabriela Sismonda

Terapeuta holística · Especialista en técnicas de masaje facial

Contacto: 11 4971-5495 - IG: @analia.sismonda