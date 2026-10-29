Shaddai: una historia de fe, esfuerzo y crecimiento

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Karen López tiene 22 años y es la creadora de Shaddai, un emprendimiento que comenzó con papelería personalizada y fue ampliando su propuesta hacia la sublimación y la decoración para eventos. Su recorrido emprendedor empezó a los 15 años, con una actividad que, con el tiempo, se convirtió en un proyecto compartido con su familia y su equipo.

En plena pandemia, la venta de stickers para el Día de la Madre permitió dar a conocer la propuesta en su barrio. Después llegaron nuevos productos: banderines, bolsas personalizadas, fotografías, agendas y artículos para cumpleaños. En mayo de 2025, Karen decidió apostar por la sublimación y la decoración para eventos, un rubro que la entusiasmó desde el comienzo.

Una identidad marcada por la fe y el compromiso

El nombre Shaddai significa “Dios Todopoderoso” y refleja la fe de su creadora. Para ella, representa la fortaleza necesaria para atravesar las adversidades y seguir construyendo su proyecto.

La creatividad, el compromiso y la rapidez son los aspectos con los que busca diferenciarse. Su objetivo es entregar en dos o tres días trabajos que, según explica, pueden demandar semanas.

Las recomendaciones de sus clientes abrieron nuevas oportunidades. Así, el emprendimiento realizó trabajos para Tamara Bella, Carolina Papaleo, Nora Colosimo, Valeria Notari, Viru Kumbierón, Hernán Drago y Fabiana Medrano, además de participar en trabajos en La Rural.

Del trabajo individual a un equipo propio

Durante la primera etapa, Karen se ocupaba de todas las tareas. A medida que aumentaron los pedidos, comenzó a recibir ayuda de su esposo, su mamá y su hermana. En septiembre de 2025, una dificultad personal que le impedía trabajar la llevó a incorporar personal para continuar respondiendo a sus clientes.

Esa decisión marcó un cambio en la organización del emprendimiento. Hoy, cinco personas trabajan en Shaddai, y la posibilidad de generar empleo es uno de los motivos de orgullo de su fundadora.

Su próximo objetivo es contar con una fábrica propia: un taller equipado con sus máquinas y un equipo más grande. Aunque reconoce la inversión que requiere, Karen aspira a consolidar el emprendimiento como una empresa, ampliar su alcance y crear nuevas oportunidades de trabajo.

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