Ghanima Deco: diseño, confianza y crecimiento con identidad propia

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Johanna Mailen Perez Kucharczuk, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mis inicios estuvieron marcados por mucha ilusión y ganas de emprender. En 2023, junto a mi pareja, reunimos nuestros ahorros y decidimos abrir Ghanima Deco. Comenzamos con algunos desafíos, como demoras en la entrega del depósito mientras ya teníamos pedidos pendientes. Sin embargo, no dejamos que esos obstáculos nos frenaran. Con esfuerzo, perseverancia y mucho aprendizaje logramos consolidarnos. Hoy estoy muy feliz con la decisión que tomé, porque emprender siempre fue un sueño y verlo crecer es una enorme satisfacción.





¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nos dedicamos a la venta de muebles para el hogar, ofreciendo mesas, sillas, sillones y diferentes opciones para cada ambiente y estilo. Trabajamos en conjunto con fábricas para ofrecer precios competitivos sin resignar calidad. Nos caracteriza la transparencia y el asesoramiento personalizado, acompañando al cliente durante todo el proceso. Además, realizamos envíos a todo el país y brindamos una experiencia de compra segura, con atención y acompañamiento tanto antes como después de la venta.



¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto en una etapa de crecimiento y evolución. Actualmente trabajamos totalmente de forma online, pero uno de mis objetivos a mediano plazo es volver a incorporar locales físicos y continuar expandiendo Ghanima Deco. También quiero sumar nuevos productos, mejorar constantemente la experiencia de compra y fortalecer nuestra presencia digital. Mi mayor aspiración es que Ghanima Deco sea reconocida no solo por sus muebles, sino también por su identidad, la calidad de su atención y la experiencia que ofrecemos a cada cliente.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nuestro principal diferencial es la confianza que logramos generar. Sabemos que muchas veces nuestros clientes eligen un mueble viendo solamente una foto, por eso trabajamos para que la experiencia supere esa primera impresión. Nos enfocamos en ofrecer productos de calidad, mejorar constantemente y asegurarnos de que lo que llega a la puerta de cada hogar cumpla con sus expectativas. También nuestros clientes valoran nuestro asesoramiento y compañia durante todo el proceso de compra.



Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si comenzara nuevamente, buscaría capacitarme mucho antes en marketing y estrategia. Cuando uno empieza un emprendimiento tiene muchísimas ganas y energía, pero casi siempre aprende a medida que se va equivocando. Igualmente, no cambiaría nuestro camino, porque todo lo que vivimos nos enseñó muchísimo. Hoy, con la experiencia que tenemos, resolveríamos algunas situaciones de otra manera. Creo que emprender también es equivocarse, aprender y adaptarse, sin abandonar el sueño por el que iniciaste

Datos de contacto:

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