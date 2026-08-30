De Valeria Mazza a Sofía Gala y Tamara Tenembaun: todas las fotos del último día de BAFWEEK

La última jornada de BAFWEEK llegó a su fin de esta edición a pura emoción, espectáculo y despliegue creativo, coronando la semana con las propuestas de Vanesa Krongold, Sadaels y María Cher sobre la pasarela. Además de invitados de lujo en la front row.

La ópera de Vanesa Krongold

Vanesa Krongold pensó su colección primavera-verano 2027 como una función de teatro propia dentro de Sala de Ventas. Se vio contraste entre la calle y el escenario, mezclando alta costura y ready to wear en clave femenina y masculina. Se vieron telas recuperadas, materiales no convencionales y estampados y tejidos propios.

Vanesa Krongold: mix de texturas y colores

El concurso de talento de Sadaels

Sadaels presentó su desfile bajo el formato de un talent show: las modelos caminaron frente a una cortina de color, seguidas por un spot circular que aisló cada look como una aparición en escena y que, al llegar al centro de la pasarela, dio lugar a que algunas de ellas se detuvieran a cantar, bailar, tocar un instrumento.

Sadaels y el concurso de talento con propuestas de día y noche.

25 años de María Cher

El cierre estuvo a cargo de María Cher que celebró 25 años de trayectoria con una puesta que trascendió el formato tradicional de desfile. La marca argentina expuso por primera vez piezas originales de su archivo en una experiencia que combinó moda, danza, música en vivo y performance. Presentó 280 look en 30 minutos. Hubo homenajes a luchas sociales como "Ni una menos" y Abuelas de Plaza de Mayo.

María Cher festejó sus 25 años

Primera Fila de lujo

El último día de BAFWEEK contó con personalidades de diferentes áreas como la exmodelo Valeria Mazza unto a su hijo Benicio, la escritora Tamara Tenembaun, la actriz Sofia Castiglione, y la chef Paulina Cocina. Ninguno quiso perderse las tendencias.

Valeria Mazza y su hijo Benicio

Tamara Tenenbaum y su pareja Joaquín Fridman

Paulina Cocina

Sofía Gala

Se cerró una nueva edición de BAFWEEK con una propuesta vibrante que combinó talento emergente, consagrados de la industria y una fuerte impronta de diseño de autor. Las pasarelas volvieron a funcionar como el termómetro principal de las tendencias locales, reuniendo a referentes de la moda, artistas y amantes del diseño en una semana a pura celebración creativa.

Créditos: Prensa