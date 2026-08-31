NÜA: innovación y calidad para transformar los productos dulces

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NÜA nace de la experiencia de Alexia, su creadora, quien se dedica a la pastelería desde los 15 años, y de una necesidad detectada en el mercado: la búsqueda de productos dulces de alta calidad que puedan conservar sus principales características durante más tiempo. Así surgió un proyecto que comenzó con las New York Cookies y que proyecta expandirse hacia nuevas categorías.

Una marca que apuesta por la innovación

La propuesta busca construir una identidad premium, moderna, innovadora y cercana, con la calidad y la pasión por crear como pilares. En una categoría competitiva, su diferencial está puesto en la innovación aplicada al desarrollo de productos y en la búsqueda de nuevas formas de disfrutar los clásicos dulces.

El primer producto desarrollado son las NY Cookies, con el objetivo de lograr una duración de hasta 60 días sin perder sus principales características. A partir de este desarrollo, el proyecto detectó que la misma problemática de conservación se presenta en otros productos dulces, abriendo la posibilidad de ampliar la propuesta.

De la elaboración artesanal a un proyecto escalable

Actualmente, NÜA se encuentra en etapa de prelanzamiento. Durante este período se trabajó en el desarrollo de los productos, la identidad de marca, el packaging, los aspectos legales y registrales y la comunicación.

Si bien la producción comienza de manera artesanal, el proyecto contempla una evolución hacia procesos semi-industriales o industriales, con el objetivo de escalar manteniendo el estándar de calidad.

El próximo paso: llegar a todo el país

El lanzamiento se realizará a través de una tienda online con envíos a todo el país. Luego, la marca proyecta ampliar progresivamente su presencia en cafeterías, supermercados, markets, kioscos y estaciones de servicio.

A largo plazo, NÜA busca consolidar un fuerte reconocimiento tanto en el ámbito digital como en los puntos de venta, construyendo una comunidad y desarrollando nuevas categorías de productos dulces.

Contacto:

Instagram: @nua.deli

Mail: [email protected]

Telefono: +54 9 3364 24-7022