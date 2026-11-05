Merali: pastelería artesanal y atención personalizada en Rosario

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Rosana nació y creció en La Paz, Entre Ríos, donde comenzó a descubrir su pasión por la gastronomía y los eventos. A los 17 años dio sus primeros pasos como moza y ayudante de cocina, experiencias que marcaron el inicio de su recorrido profesional. Tiempo después, una oportunidad la llevó a Rosario, donde se recibió de Organizadora de Eventos, Cocinera Profesional y Pastelera. Actualmente, continúa su formación en decoración de tortas.

Entre 2014 y comienzos de 2026 trabajó en Rock & Feller’s, etapa durante la cual comenzaron a surgir sus primeros pedidos particulares. Así nació Merali, su emprendimiento de pastelería artesanal, que fue creciendo a partir de la confianza de sus clientes y su dedicación a cada elaboración.

De los primeros pedidos a eventos especiales

Durante la pandemia, Rosana comenzó a comercializar tortas para celebraciones pequeñas e íntimas a través de sus redes sociales. Ese período, junto con la llegada de su hijo, impulsó una nueva organización de su vida personal y profesional. En este camino, su pareja también ocupa un lugar especial, acompañándola día a día como compañero de vida y de este proyecto que continúan construyendo juntos.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 2022, cuando fue convocada para preparar una mesa dulce para Lionel Messi. Por respeto y confidencialidad, decidió no difundirlo en aquel momento, aunque hoy lo considera uno de sus mayores orgullos profesionales. También participó en eventos de Analía Bocassi, conductora de Canal 3 de Rosario y Radio FM Vida.

Su propuesta se distingue por la atención personalizada, empática y paciente, orientada a comprender las expectativas y el presupuesto de cada cliente. El objetivo es que cada elaboración supere lo imaginado y aporte un detalle especial a la celebración.

Crecimiento y nuevos proyectos para Merali

El aumento de los pedidos representó uno de los principales desafíos del emprendimiento. Entre marzo y octubre de 2026, Rosana trabajó como pastelera en el Hotel Pullman City Center Rosario, donde adquirió experiencia en gestión hotelera y producción gastronómica de grandes volúmenes.

Sin embargo, la expansión de Merali y la creciente demanda de locales gastronómicos y clientes particulares la llevaron a tomar la decisión de dedicarse por completo a su proyecto.

Actualmente, busca consolidar su presencia como proveedora de bares, locales y salones de eventos de Rosario y alrededores, mientras proyecta abrir su propio local de atención al público. Entre las novedades de la marca también se encuentra la incorporación de productos saludables.

Con una propuesta basada en la elaboración artesanal, la cercanía y el compromiso, Rosana aspira a que Merali sea reconocida por crear experiencias dulces que acompañen momentos especiales.

Contacto

Instagram: @rosanamerali

Teléfono: 3437440888

Correo electrónico: [email protected]

Ubicación: Rosario, Santa Fe, Argentina.