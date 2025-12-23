Herminia Tienda de Diseño: de La Plata al mundo

CONTENT LIKE

¿Cómo nació Herminia Tienda de Diseño?

Herminia nació hace 16 años, en un momento muy personal de mi vida. Mientras estudiaba Diseño de Indumentaria y Textil en Buenos Aires, sentí la necesidad de volver a mis raíces, a La Plata, el lugar donde nací. Allí tomé la decisión de abrir mi propio local y comenzar a fabricar mis propias prendas.

Desde el inicio quise que la marca tuviera mi nombre, porque representa mi identidad, mi mirada y mi forma de sentir la moda. Herminia no es solo ropa: es una marca con personalidad, con una esencia propia que se transmite en cada prenda. Lo más lindo es que, después de todos estos años, sigo en el mismo local, creciendo, aprendiendo y manteniendo intacta esa identidad que me define desde el primer día.

¿Atienden al público y también el fuerte es la venta mayorista?

Atendemos en el local físico, en 58, 8 y 9, La Plata, de 9 a 20 horas.

Brindamos servicio de envíos en la ciudad de La Plata y a todo el país: disponemos de una tienda online pensada especialmente para llegar a todo el interior del país y también desarrollamos venta mayorista, acompañando a otros emprendedores y comercios que confían en nuestra marca.

Seguimos proyectándonos como marca con una mirada clara hacia el futuro. A mediano plazo, nuestro principal objetivo es potenciar la venta mayorista, continuar creciendo y consolidándonos en distintos puntos del país.

¿Cuál es la estrategia para consolidar la expansión de Herminia Tienda de Diseño?

Queremos seguir apostando a la presencia en medios de comunicación y publicidad, algo que ya venimos construyendo. Tuvimos la oportunidad de estar en LAM y en Revista Caras, y nuestro deseo es continuar vistiendo a personas del medio artístico y comunicacional, llevando la identidad de Herminia a nuevos espacios. Ese crecimiento, sostenido y auténtico, es el camino que queremos seguir recorriendo como marca.

¿Cuál es el principal diferencial de la marca?

Creemos que lo que nos diferencia es la autenticidad. Herminia es una marca real, cercana, que transmite alegría, positividad y buena energía, tanto en el local como en nuestras redes sociales.

Buscamos generar confianza y seguridad en las mujeres, acompañando cuerpos reales y alejándonos de los estereotipos tradicionales de la imagen perfecta. No se trata solo de vestir, sino de crear un vínculo genuino con cada clienta, desde lo humano, lo cotidiano y lo positivo. Esa conexión, basada en la verdad y la energía linda, es parte fundamental de nuestra esencia como marca.

En Herminia no vemos a las clientas como un número ni como una compra más. Con el tiempo se fue formando algo mucho más profundo: una comunidad, una verdadera familia. En el local charlamos, compartimos un mate, nos conocemos, nos abrazamos, y ese vínculo humano es lo que realmente marca la diferencia.

Herminia Tienda de Diseño

IG: herminia_tienda_de_diseno

herminiatiendadeldiseno.mitiendanube.com