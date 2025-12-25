La dulce Navidad de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con una exclusiva y lujosa elección

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi volvieron a la Argentina para disfrutar de unas fiestas en familia, y en la intimidad de sus seres queridos. Es por eso que decoraron todo su hogar para recibir a todos los invitados con magia y emoción. Sin embargo, lo que se robó la atención de todos ellos y de los usuarios de las redes sociales fue la increíble mesa dulce que prepararon, con una exclusiva y lujosa elección navideña.

La Navidad de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Las Navidades se volvieron unas de las fechas en las que las celebridades no dudan en tirar las mejores ideas para unas fiestas divertidas y perfectas para sus seguidores. Desde decoraciones elegantes hasta comidas gourmet, llaman la atención las historias y los posteos de Instagram con todos los tips que ellos muestran. Sin embargo, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se robaron la atención mediática, cuando presentaron una exclusiva y lujosa mesa dulce para toda su familia.

En un posteo, Antonela compartió un video donde se lucían distintos tipos de panes dulces y panetones de pistachos, con diferentes topings como frutos secos o chispas de chocolate. Además, el chocolate fue el ingrediente infaltable, con tabletas, turrones españoles, confitados y bombones, todo en bandejas espejo con marcos dorados. Cada una de las piezas deliciosas estaban decoradas con figuras navideñas que traían un toque infantil y mágico a la mesa, como Papa Noel de chocolate, cookies con forma de botas o pinos tiernos que tentaban para disfrutar de postre.

Entre el minimalismo y el dorado, la gran mesa navideña de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi no solo sorprendieron con su mesa dulce, sino también con la decoración minimalista que eligieron para este año. Al final de la habitación, se destacaba el gran árbol de navidad, que se complementaba con la enorme mesa total white para todos los invitados. La misma contaba con detalles en blanco, como árboles de papel, velas o flores de loto. Los platos, contaban con una línea delicada dorada que iba en composé con los cubiertos, y cerraba el estilo lujoso pero relajado que optaron para este año.

De esta manera, la pareja logró que lo que llamara la atención fueran los looks de los invitados y la deliciosa comida que sirvieron durante la noche. Además, disfrutaron del patio, con una lluvia de luces, mientras tomaban un poco del fresco del verano. Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se volvieron tendencia en las redes sociales por la increíble mesa navideña que prepararon, sobre todo por la exclusiva y lujosa elección de dulces, que enamoraron a los adultos y a los menores de edad.

