Andrea Rincón pasó una noche especial junto a más de 3000 personas en situación de calle. La exvedette fue parte de "La Navidad más grande del mundo", una cena solidaria que se realizó frente al Congreso y que no sólo ofreció comida, sino que también regalos, cortes de pelo, chequeos médicos y juegos para los más chicos.

De bomba sexy a pasar la Navidad en la calle: Andrea Rincón mostró su especial noche

Andrea Rincón, la exvedette que brilló hace diez años en los escenarios de Villa Carlos Paz, Calle Corrientes y Mar del Plata, celebró la Nochebuena junto a más de 3000 personas en situación de calle. A través de sus redes sociales, la conductora de C5N mostró los detalles de "La Navidad más grande del mundo" y emocionó a sus seguidores.

El evento fue organizado por la agrupación Argentina Humana, que desde hace varios años impulsa esta iniciativa con el objetivo de brindar contención y acompañamiento a quienes no tienen un lugar donde pasar las fiestas. La propuesta incluyó no solo una cena completa, sino también regalos, espacios de peluquería, chequeos médicos, juegos para los más chicos y diferentes puestos de asistencia.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Andrea Rincón mostró los preparativos del evento y conversó con los organizadores mientras se armaban las largas mesas. “Si el Indio armó el pogo más grande del mundo, nosotros armamos la Navidad más grande del mundo”, dijo.

Luego, explicaron el espíritu de la jornada: “Estamos armando una Navidad diferente para más de 3000 personas que están en situación de calle o que no tienen un lugar donde pasarlas. Acabamos de armar las mesas, ahora vamos a poner los manteles y los centros de mesa. Se espera mucha gente y estamos todos muy contentos de participar”.

En el mismo video, la conductora agradeció el trabajo colectivo y destacó la magnitud del despliegue solidario. “Hay espacios de salud, de peluquería, se le dio servicio a toda la gente y esto no sería posible sin el esfuerzo de todos ustedes. Y a los que no saben dónde pasarla, vengan acá, porque esto es una fiesta y recién empieza”, expresó emocionada.

Andrea Rincón, de bomba sexy a ser parte de una Navidad solidaria

Lejos quedó aquella Andrea Rincón que hace una década era sinónimo de bomba sexy y encabezaba temporadas teatrales en Villa Carlos Paz, Mar del Plata y la calle Corrientes. Con el paso de los años, su carrera dio un giro profundo: atravesó procesos personales, se volcó a la actuación dramática y hoy se encuentra consolidada como conductora en la pantalla de C5N, con un perfil mucho más comprometido con lo social.

La Nochebuena que decidió compartir este año es una muestra de esa transformación. Lejos de los flashes y los brindis exclusivos, Andrea eligió pasar la Navidad en la calle, acompañando a quienes más lo necesitan y usando su visibilidad para amplificar un mensaje solidario que conmovió a sus seguidores.