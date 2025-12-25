La China Suárez regresó a la Argentina para celebrar la Navidad junto a Mauro Icardi, sus hijas y también Francesca e Isabella, las niñas que el futbolista tuvo con Wanda Nara. En las últimas horas, no solo se viralizaron las imágenes de la decoración y la cena de lujo que compartieron en Nochebuena, sino también la millonaria cifra que la actriz habría gastado en regalos para la ocasión.

Las postales familiares, que mostraron una mesa especialmente decorada y una velada íntima pero sofisticada, rápidamente captaron la atención en redes sociales. Sin embargo, un inesperado dato sobre los obsequios navideños no pasó desapercibido: la impactante suma de dinero que habría desembolsado la China en un negocio en pleno centro porteño.

La China Suárez y Mauro Icardi

Filtran la millonaria compra que hizo la China Suárez en un local de ropa

Horas después de que Mauro Icardi y la China Suárez compartieran en sus redes sociales las fotos de su exclusiva cena de Nochebuena junto a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, además de Isabella y Francesca Icardi, se filtró un dato sobre una millonaria compra que habría realizado la actriz en un reconocido local de indumentaria.

Las compras de Navidad de la China Suárez

Según publicó Marcia Frisciotti en su cuenta de Instagram Gossipeame, la modelo pasó por una famosa tienda de ropa de origen europeo y habría gastado más de 4 millones de pesos en regalos. A través de sus historias, la panelista de Puro Show (eltrece) compartió una imagen de la China dentro del local y escribió con tono irónico: "¡Felices fiestas para todos! Sobre todo para la China, que gastó una cifra hermosa en el Zara de Avenida Santa Fe".

La información rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios de X, que debatieron tanto sobre el monto como sobre el contexto de la celebración. Mientras tanto, la actriz eligió mantenerse al margen de la polémica y continuó compartiendo momentos familiares de su estadía en el país, disfrutando de unas fiestas rodeada de sus seres queridos.

Todas las fotos de la Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi en Buenos Aires

En medio de las tensiones judiciales entre Mauro Icardi y Wanda Nara, finalmente se resolvió que sus dos hijas, Isabella y Francesca, pasarían Navidad junto al futbolista y la China Suárez. Mientras la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) celebraba la Nochebuena en Punta del Este, la pareja compartió las mejores postales navideñas en sus redes sociales.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en Instagram, se dejó ver la decoración, regalos, platos que compartieron y, por su puesto, las fotos familiares de las nenas en un lujoso árbol de Navidad.

La China Suárez y sus tres hijos

Mauro Icardi junto a Isabella y Francesca

La China Suárez y Mauro Icardi