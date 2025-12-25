Así fue la Navidad de Palito Ortega y Evangelina Salazar en medio de la internación de su hijo Martín

La Navidad volvió a reunir al clan Ortega en una celebración especial. En una de las épocas más esperadas del año, Palito Ortega y Evangelina Salazar compartieron una noche íntima junto a sus hijos y nietos, rodeados de afecto, recuerdos y tradiciones que atraviesan generaciones.

Dante Ortega y Evangelina Salazar

La encargada de mostrar algunos de los mejores momentos fue Julieta Ortega, quien compartió en redes sociales un álbum titulado: “Feliz Navidad, de mi familia a la de todos ustedes”. Las imágenes rápidamente despertaron la atención de sus seguidores, no solo por la calidez del encuentro, sino también por el cuidado estético de la velada. La familia habría elegido un dress code black and white, que aportó elegancia y coherencia visual a cada postal, reforzando el espíritu clásico y sofisticado que caracteriza al histórico clan artístico.

Reencuentros que marcaron la noche

Entre las fotos compartidas se pudo ver a Julieta Ortega junto a su padre Palito y su hermana Rosario, en una imagen que resumió el clima de unión que atravesó la noche. Otra de las postales más comentadas fue la que mostró la actriz posando junto a su hermano Martín Ortega, luego de que el productor fuera internado el pasado mes de junio en una clínica de rehabilitación.

Valentina Zenere y Evangelina Salazar

También hubo lugar para los vínculos que se renuevan: Evangelina Salazar apareció acompañada por Valentina Zenere, actual pareja de Sebastián Ortega, reflejando la integración natural de nuevas figuras al núcleo familiar.

Los emotivos momentos de la Nochebuena

El álbum navideño del clan Ortega también incluyó imágenes de las nuevas generaciones. Benito Noble, hijo de Julieta, fue uno de los protagonistas más tiernos de la noche, mientras que Dante Ortega fue captado en un emotivo abrazo con Evangelina Salazar, una escena que reflejó el vínculo cercano entre abuela y nieto.

Palito Ortega junto a su hijo Martín

En otra de las postales, Palito Ortega apareció conversando distendidamente con su hijo Martín, una imagen que volvió a subrayar el espíritu de cercanía y contención tras el presente que vive el productor. Así, la familia Ortega celebró una Navidad íntima y cuidada, donde cada gesto y cada abrazo reflejaron la importancia de estar juntos y acompañarse en cada etapa de la vida.