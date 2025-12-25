Wanda Nara recibió el regalo más exclusivo para Navidad: cuánto cuesta

La Nochebuena de este 2025 fue distinta para Wanda Nara: por orden de la Justicia, sus dos hijas debieron celebrar esta festividad con su padre, Mauro Icardi. Pese a haber sido un golpe duro para la conductora, decidió poner en marcha su plan de festejo familiar y arribó a Punta del Este con sus tres hijos, su pareja y su nuera, para encontrarse con su madre y su hermana, Zaira Nara.

La noche de las Nara fue a puro lujo con una gran mesa llena de familiares y seres querido, incluyendo comida gourmet y asado realizado por los hijos de la conductora. Pero también, lleno de regalos y los de Wanda Nara se destacaron, al haber recibido un obsequio exclusivo de lujo, que no reveló si se lo compró ella o fue un gesto de otra persona, lo cierto es que no dudó en mostrarlo en redes sociales.

Qué regalo recibió Wanda Nara

Entre la serie de imágenes que Wanda Nara compartió en Instagram las que llamaron la atención fueron las que contenían el lujoso obsequio que recibió por Navidad. Se trata de una cartera Birkin Swift dorado Picnic de Hermes . Como ya lo expresó en diversas ocasiones, la conductora es fanática de este accesorio y tiene una grandiosa colección que incluyen diversas marcas de lujo y diseños exclusivos, en diversos colores y estilos.

A partir de este 24 de diciembre, la colección se agranda con esta nueva adquisición con un diseño particular, ideal para la temporada de verano, tratándose de un bolso con detalles en mimbre, cuero y herrajes metálicos.

La Birkin Hermes picnic con cuero swift dorado tiene diversos detalles que la convierten en un diseño exclusivo, disponible para clientes VIP de la firma, siendo la argentina uno de ellos. Está confeccionado con costuras de silla de montar en contraste blanco y herrajes chapados, cuenta con bisagras de cuero, con el interior está de piel swift dorada, con dos bolsillos interiores abiertos en la parte de adelante y un bolsillo en la trasera.

Su valor ronda entre los 35.000 y 45.000 dólares, un precio elevado para muchos. Pero no fue el único obsequió que recibió porque en las imágenes se pueden ver diversas cajas de la misma firma, pero decidió no mostrar el contenido.