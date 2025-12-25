Largo midi y estampado: Tini Stoessel marcó tendencia en Navidad con su look boho chic cuadrillé

Tini Stoessel celebró Navidad en Argentina junto su familia. Tras unos días en Estados Unidos junto a Rodrigo de Paul, la artista regresó al país para participar de una serie de conciertos y prepararse para celebrar Nochebuena con sus seres queridos. Para la ocasión, escogió un look boho chic sofisticado con aires romántico y cuadrillé que no pasó desapercibido en las redes sociales.

El particular look que eligió Tini Stoessel para celebrar Navidad

La popularidad de Tini Stoessel hace que una simple foto familiar publicada por su madre Mariana Muzlera se vuelva tendencia en las redes. Y es que la mujer no solo se mostró posando junto a ella y su hijo Francisco sino que también dejó ver el atuendo que llevó la cantante en esta fecha tan especial.

"Hermosa Navidad en familia", escribió la madre de Tini y la publicación cosechó miles de "likes" en pocas horas. En la misma se puede observar que el look que escogió la estrella pop salió de lo que se acostumbra ver en la fiesta navideña y apostó por una prenda estampada, femenina y sofisticada. Se trata de un vestido midi translúcido con estampa cuadrillé en tonos neutros, como beige, nude y suaves matices rosados, que aportan textura y delicadeza al diseño.

Tini Stoessel celebrando Navidad junto a su madre Mariana y su hermano Francisco.

Esta pieza se destaca por su cuello alto con lazo y una abertura sutil en el escote, detalles que suman elegancia sin perder frescura. Además, la caída liviana de la tela, las mangas largas y los volados leves en el ruedo refuerzan el estilo etéreo y fashionista que la caracteriza.

Para completar su outfit, Tini Stoessel optó por botas altas de cuero en color suela, de taco fino y punta marcada, que estilizan la silueta y aportan un contraste cálido al vestido. Lejos de usar zapatos altos, combinó su vestido translúcido y estampado con una alternativa más jugada que rompe con la idea clásica de este tipo de looks. Asimismo, le sumó un toque moderno y su propio sello personal.

Su estilismo estuvo acompañado de un maquillaje suave, en tonos neutros, y un cabello suelto con ondas relajadas, reforzando así la estética "clean" y relajada que la caracteriza. Sin dudas, la intérprete de Cupido cautivó a todos sus fanáticos con una propuesta que combina tendencia, elegancia y mucha personalidad. De esta manera, Tini Stoessel marcó tendencia en Navidad con su look boho chic cuadrillé, que tuvo como protagonista a un vestido estampado de largo midi.

Tini Stoessel fue intervenida quirúrgicamente: qué le pasó

En las últimas horas, se dio a conocer que Tini Stoessel se habría sometido a una intervención quirúrgica en una clínica del barrio porteño de Belgrano. La operación se habría llevado a cabo este 21 de diciembre, horas posteriores a que la artista se presentara en el Estadio Ferro en una participación inesperada en el show de Miranda!. Luego de la presentación en vivo, se habría presentado en la entidad sanitaria para el procedimiento, según indicó el periodista Fede Flowers.

Tini Stoessel

Respecto al motivo de la intervención, el periodista aseguró: "Fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado. La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul". La cantante de 28 año se habría sometido a una cirugía estética de prótesis mamarias hace un año, y esta nueva intervención estaría relacionada con este procedimiento.

Sin embargo, Tini Stoessel en ningún momento hizo referencia a este cambio estético que se realizó, aunque su cambio físico fue sumamente comentado. En este sentido, esta nueva intervención se habría llevado con total hermetismo ."El ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad pero me llegó toda la información chequeada de primera fuente", aseguró el periodista.