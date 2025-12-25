Cruz Urcera celebró la Navidad con un look boho chic que reafirma el estilo de su mamá, Nicole Neumann

En plena Nochebuena, Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, volvió a robarse todas las miradas con un look infantil tan canchero como tierno, ideal para inspirar outfits de fin de año. Con una estética relajada, detalles cuidados y un tierno guiño navideño, el pequeño confirma que el estilo también se hereda.

El look boho chic de Cruz Urcera para Navidad

El protagonista del outfit de Cruz Urcera fue un overall corto a rayas en tonos crudos y grises, una prenda cómoda y fresca que funciona perfecto para celebraciones diurnas o encuentros familiares. Debajo, suma una remera blanca básica, un clásico infalible que equilibra el diseño del enterito y aporta luminosidad al conjunto. El calce holgado reforzó esa impronta descontracturada, tan buscada en la moda infantil actual.

Cruz Urcera

Uno de los detalles que elevó el look del mini fashionista fue el cinturón, de inspiración artesanal, con trama tejida y motivos campestres en tonos oscuros. Este accesorio sumó un aire boho chic que combinó con la estética natural del outfit y le agregó personalidad.

En los pies, Nicole Neumann eligió para Cruz un par de zapatos tipo alpargatas en azul, cómodos, livianos y súper versátiles. Ideales para los más chicos, aportan color sin romper la armonía cromática y refuerzan el espíritu veraniego del look.

Cruz Urcera junto a Manu Nicole Neumann y Manu Urcera

Pero sin dudas, el gesto más adorable es el gorro de Papá Noel, confeccionado en textura peluche y con terminación fluffy. Un detalle simple que transforma el outfit y lo vuelve completamente navideño.

Con este estilismo, Cruz Urcera demostró que la moda infantil puede ser cómoda, moderna y festiva, combinando prendas atemporales con accesorios llenos de encanto. Un look que resume a la perfección el espíritu de la Navidad.