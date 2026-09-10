HEYBEZ: el robot de cocina argentino que busca llegar a todos los hogares

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Durante años, los robots de cocina estuvieron asociados principalmente a marcas europeas y fueron percibidos como productos exclusivos y costosos. Frente a esa realidad nació HEYBEZ, una marca argentina creada en Córdoba con el propósito de convertir esta tecnología en una herramienta cotidiana en la cocina.

Su primer producto es el Robot de Cocina HEYBEZ PMIX08, pensado para acompañar las necesidades, los hábitos y los sabores locales. La propuesta busca ayudar a ahorrar tiempo, simplificar procesos y hacer que cocinar en casa resulte más fácil, práctico y disfrutable.

Una propuesta adaptada a las familias argentinas

Entre sus diferenciales se encuentra un vaso de mayor capacidad, que permite preparar porciones más abundantes y cocinar para compartir. Además, cuenta con más de 580 recetas integradas, y continúa sumando opciones inspiradas en gustos, ingredientes y costumbres locales, disponibles gratuitamente y sin suscripciones.

La experiencia se completa con una comunidad activa y el acompañamiento de un chef que brinda consejos y responde consultas. A esto se suman garantía oficial, servicio técnico y disponibilidad de repuestos.

HEYBEZ también desarrolló InterMix, una tecnología propia que alterna movimientos y pausas durante la cocción para conseguir dorados más intensos y mejores texturas.

Desde su lanzamiento, la marca amplió su recetario, incorporó funciones y fortaleció su presencia nacional. Su próximo objetivo es continuar mejorando la experiencia, desarrollar nuevas soluciones y acompañar también a emprendedores y profesionales gastronómicos, sin perder la cercanía que la define.

El HEYBEZ PMIX08 tiene un valor de $1.290.000 y puede adquirirse en 12 cuotas sin interés. Además, los lectores de Caras tienen un 5% de descuento adicional utilizando el código CARAS en la tienda online de HEYBEZ, un beneficio vigente hasta el 31 de Octubre de 2026.

HEYBEZ está disponible en heybez.com.ar, Mercado Libre, On City, Frávega, Megatone, tiendas bancarias y comercios de electrodomésticos de todo el país.

Para conocer más sobre la marca, descubrir recetas, consejos, demostraciones y novedades, se puede seguir a HEYBEZ en Instagram como @heybez.oficial.