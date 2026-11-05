LIV Supplements: una apuesta por el bienestar, la confianza y el crecimiento

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LIV Supplements nació el 5 de diciembre de 2024, de la iniciativa de Juan y Carla, una pareja que lleva 15 años junta y decidió emprender por primera vez en un proyecto compartido. La idea surgió cuando Juan, mientras buscaba suplementos para consumo personal, identificó la falta de una tienda especializada en su zona.

Con una cuenta de Instagram, una tienda online y muchas ganas de aprender, comenzaron a construir una propuesta enfocada en la calidad de los productos, la cercanía y la atención personalizada.

Una marca que apuesta por la confianza

Desde sus inicios, LIV Supplements buscó diferenciarse como algo más que una tienda de suplementos. Su identidad se apoya en el asesoramiento personalizado, el contenido educativo y la comunicación responsable, con el propósito de generar vínculos de confianza con cada cliente.

A través de las redes sociales, comparten conocimientos, muestran el detrás de escena del emprendimiento y acercan información útil a su comunidad. También destacan la importancia de reconocer cuándo una consulta requiere la orientación de un profesional de la salud.

El crecimiento fue progresivo. Lo que comenzó como una actividad desarrollada durante sus horas libres hoy cuenta con un espacio en su hogar destinado a la atención de clientes y la entrega de pedidos. Entre los momentos destacados de este recorrido se encuentra su primera participación en Mercado Fitness, en Buenos Aires, una experiencia que fortaleció su entusiasmo por el proyecto.

Nuevos objetivos y expansión

Actualmente, la marca busca consolidar su presencia online y ampliar su alcance, sin perder la atención cercana que la caracteriza.

Uno de sus principales objetivos es abrir su primer local a la calle en Cruz del Eje durante 2027, mientras proyecta a largo plazo convertirse en una marca reconocida a nivel nacional.

Para Juan y Carla, LIV Supplements representa la decisión de animarse a emprender juntos, aprender durante el proceso y transformar una necesidad cotidiana en una oportunidad de crecimiento.

Más información:

Web: www.livsupplements.com.ar

Instagram: @livsupplements

Contacto: +54 3549 639662

Correo: [email protected]