Janet Giménez: liderazgo y desarrollo organizacional para acompañar el crecimiento de empresas y equipos

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De Recursos Humanos al desarrollo de líderes

Janet Giménez comenzó su recorrido profesional como Técnica Superior en Recursos Humanos y durante más de ocho años se desarrolló en el ámbito corporativo y logístico, en empresas como Schlumberger, Makro, Casino Magic, Crexell y Dolores Parra. Esa experiencia le permitió conocer de cerca los desafíos cotidianos de las organizaciones y comprender el impacto que tienen las personas y el liderazgo en el funcionamiento del negocio.

Un momento significativo de su trayectoria fue su tesis de graduación, donde imaginó y diseñó desde cero su propia consultora. Aquel proyecto académico se transformó con el tiempo en una visión concreta: hoy está construyendo JMG, Consultora de Desarrollo Organizacional y Liderazgo.

En paralelo, continúa su formación con la Licenciatura en Recursos Humanos y la Diplomatura en People Analytics en UCES, mientras desarrolla también su marca personal, “Janet, tu coach”.

Su diferencial surge de la combinación entre su formación en Recursos Humanos, la experiencia dentro de organizaciones y su recorrido como Coach Ontológica y Executive Coach. Desde allí, acompaña a líderes y equipos en procesos de cambio, conversaciones difíciles, desarrollo de equipos y fortalecimiento del liderazgo.

La propuesta busca generar conversaciones estratégicas sin perder de vista el aspecto humano: detrás de cada decisión de negocio hay personas. La confidencialidad, el profesionalismo, el compromiso, la seriedad y la construcción de relaciones de confianza a largo plazo son algunos de los valores que atraviesan cada proyecto.

El desafío de profesionalizar el liderazgo

Uno de los principales desafíos que identifica en empresas y PyMEs en crecimiento es la necesidad de profesionalizar el liderazgo. Muchas veces, quienes se destacan como profesionales o referentes técnicos pasan a ocupar posiciones de conducción sin contar necesariamente con herramientas para gestionar personas.

Delegar, dar feedback, poner límites, abordar conversaciones difíciles y resolver conflictos son algunos de los desafíos que pueden aparecer en ese proceso. Frente a este escenario, encuentra una oportunidad concreta: desarrollar mandos medios para que puedan convertirse en líderes más autónomos, acompañar a sus equipos y contribuir tanto al bienestar de las personas como a los objetivos de la organización.

Nuevos proyectos para acompañar a las organizaciones

De cara al futuro, el objetivo es consolidar a JMG como una consultora de referencia en Desarrollo Organizacional y Liderazgo, especialmente para empresas y PyMEs que atraviesan procesos de crecimiento y necesitan profesionalizar la gestión de sus personas y equipos.

En paralelo, desarrolla programas de mentoría, coaching, capacitaciones y conferencias sobre liderazgo, desarrollo de personas, conversaciones difíciles y desafíos de los equipos en contextos de cambio. También trabaja en el crecimiento de su marca personal y en la generación de contenidos y espacios de conversación para compartir herramientas y nuevas miradas sobre liderazgo y desarrollo profesional.

La visión es que JMG se convierta en un aliado estratégico para las organizaciones que buscan pensar, desarrollar y transformar la manera en que trabajan con sus personas.

Janet Giménez

JMG — Consultora de Desarrollo Organizacional y Liderazgo



WhatsApp: +54 9 299 556-5511

Instagram: @Janet.tucoach

LinkedIn: Janet Gimenez

Web: janettucoach.com.ar

Email: [email protected]