Maia Arzuaga: una mirada humana sobre la gestión de personas y organizaciones

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Maia Arzuaga comenzó su recorrido profesional a los 21 años, cuando ingresó como analista de Recursos Humanos a una empresa en plena expansión. Allí acompañó el crecimiento de la compañía hasta convertirse en Gerente Corporativa, con liderazgo indirecto sobre una nómina de más de 6.000 empleados.

Durante una fuerte reducción de personal, un empleado sufrió un infarto en medio del proceso. Ese episodio despertó en ella una pregunta que terminaría transformando su camino profesional: ¿qué lugar ocupan realmente las personas dentro de las organizaciones?

Así nació, en 2021, Maia Arzuaga “Gestión de Personas y Organizaciones”, una consultora creada con la intención de que cada persona y organización pueda sentirse acompañada de verdad, y no simplemente gestionada.

Su experiencia dentro de una gran corporación es hoy uno de sus principales diferenciales. Haber vivido la gestión de personas desde adentro le permite comprender las tensiones, los tiempos y las realidades de las organizaciones, para acompañar sus procesos desde una mirada cercana y realista. A eso suma un compromiso genuino con cada cliente, equipo y objetivo.

Tecnología y desarrollo del potencial

Uno de los grandes desafíos actuales para la gestión de personas es la tecnología. Para Arzuaga, la clave está en utilizarla como un medio para potenciar las capacidades humanas, en lugar de vivirla como una amenaza. Su trabajo busca ayudar a personas y equipos a descubrir su potencial y perder el miedo a ser reemplazados por la inteligencia artificial.

De cara al futuro, la consultora trabaja en un proceso de expansión hacia otras provincias y en el desarrollo tecnológico de algunos de sus procesos, con el objetivo de profesionalizar su funcionamiento y hacer más ágil y sustentable el desarrollo de la empleabilidad.

El propósito, sin embargo, permanece intacto: acompañar a las personas en el desarrollo de su empleabilidad y a líderes de pequeñas y medianas empresas en expansión que buscan profesionalizar sus organizaciones. Todo bajo una convicción que se convirtió en el eje de su camino: las personas son siempre lo más importante.



Celular: 379 4528638

Instagram: @maiarzuagaa

Email: [email protected]