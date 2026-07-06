La Casa Repostera: el arte de acompañar, enseñar y endulzar proyectos

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Laura Blois, ¿cómo fueron los inicios de La Casa Repostera?

La Casa Repostera nació durante la pandemia. Veníamos del rubro del cotillón y la repostería, pero el cierre de actividades nos obligó a reinventarnos. Empezamos a vender insumos online y descubrí que no se trataba solo de ofrecer productos, sino de acompañar, enseñar y generar confianza. Me capacité, escuché a los clientes y así nació un emprendimiento que hoy sigue creciendo de la mano de su comunidad.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Somos una tienda especializada en insumos para repostería y pastelería. Ofrecemos chocolates, colorantes, moldes, herramientas y materiales de decoración. Nuestra especialidad son las láminas comestibles de arroz y las láminas chocotransfer, productos que permiten personalizar tortas y postres. Además, desarrollamos herramientas y sprinkles de diseño propio, acompañando cada producto con contenido que ayuda a aprovecharlo al máximo.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi objetivo es seguir creciendo paso a paso y llegar a más cotillones y comercios de todo el país con nuestras líneas de productos. También queremos fortalecer la parte educativa del proyecto, desarrollando propuestas de capacitación y acompañamiento para quienes desean iniciarse en la repostería y transformar esa pasión en una oportunidad de trabajo.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nuestra diferencia está en cómo acompañamos cada producto. No solo vendemos insumos: enseñamos cómo utilizarlos, mostramos resultados reales y compartimos ideas para que cada cliente pueda obtener el mejor resultado. Ese enfoque genera confianza y convierte a La Casa Repostera en una fuente de inspiración además de una tienda.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Volvería a hacer exactamente lo mismo: compartir ideas y ayudar a otros a crecer. Una clienta me contó que gracias a una de nuestras propuestas pudo generar ingresos para pagar su alquiler. Ese día entendí que La Casa Repostera es mucho más que un negocio. Ver cómo muchas personas encuentran inspiración para emprender y construir su propio camino es, sin dudas, la mayor satisfacción de este proyecto.

Datos de contacto:

Instagram: @lacasarepostera_

Mail: [email protected]