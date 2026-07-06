La estética como un espacio de bienestar: la importancia de escuchar y acompañar a cada persona

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Con una trayectoria de más de 20 años como cosmiatra, cosmetóloga y esteticista, Laura Alcalde entiende la estética como un espacio en el que el cuidado va mucho más allá de un tratamiento. Para ella, el primer paso siempre es dedicar el tiempo necesario a escuchar a cada consultante, conocer sus expectativas y su estado de salud, y realizar un diagnóstico adecuado que permita recomendar el tratamiento más indicado para cada caso.

“Cada persona es diferente y, por eso, no existen las recetas universales. El desafío es acompañar el proceso y lograr que cada sesión se convierta en un momento de encuentro entre el profesional y quien consulta”, explica. En ese espacio no solo hay tratamientos, sino también conversaciones, risas y, muchas veces, la posibilidad de expresar preocupaciones o emociones que alivian y generan un vínculo de confianza.

Con humor, Laura suele decir que en su consultorio no se utilizan “herramientas de tortura” como el centímetro o la balanza. La idea es transmitir que el verdadero cambio no pasa por un número, sino por asumir un compromiso con uno mismo y comprender que los resultados también dependen de los hábitos cotidianos.

Para explicar la importancia de la alimentación y del cuidado personal, recurre a una analogía sencilla: “La panza es como un globo y el tratamiento es una aguja. Si pinchamos el globo, se desinfla, pero si seguimos llenándolo de aire, por más que esté pinchado, siempre va a permanecer inflado”. De esta manera, busca que las personas comprendan que ningún procedimiento puede reemplazar la responsabilidad y el compromiso con la propia salud.

La profesional también destaca que, en determinadas ocasiones, la respuesta más responsable es decir “no”. Ya sea por una enfermedad, una contraindicación o simplemente porque el tratamiento no es el adecuado para esa persona, considera que la prioridad siempre debe ser el bienestar del consultante.

“Primero está la persona. Después vemos qué tratamiento puede ayudarla o si existe una alternativa que se adapte mejor a sus necesidades”, concluye. Una filosofía de trabajo que, además de generar resultados, construye confianza y convierte a la estética en un verdadero espacio de cuidado y bienestar integral.

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