Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito: del doble festejo con Guillermina Valdes a las dos famosas que sellaron su reconciliación

Ángel de Brito celebró sus 50 años con una gran fiesta rodeado de famosos. El conductor de LAM reunió a decenas de invitados en una noche donde no faltaron la música, los brindis, una ambientación temática y varios momentos que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Ángel de Brito festejó sus 50 años rodeado de famosos

Así fue el cumpleaños de 50 de Ángel de Brito

Entre los invitados a la fiesta de Ángel de Brito estuvieron Marcelo Polino, Nacha Guevara, Moria Casán, Aníbal Pachano, Verónica Lozano y Lizy Tagliani, entre otras figuras del espectáculo, que compartieron una noche llena de sorpresas, música y momentos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Según mostraron los invitados en sus cuentas de Instagram, la fiesta contó con DJ en vivo, un catering especialmente preparado para la ocasión, barra de tragos y un imponente sector para fotos decorado con globos plateados. Además, la noche tuvo un divertido guiño al estilo cowboy: durante el carnaval carioca, todos los asistentes recibieron sombreros vaqueros y se sumaron a la propuesta con mucho baile y humor.

Ángel de Brito con Yanina Latorre, Marelo Polino, Susana Roccasalvo, Guido Zaffora y Rocío Marengo

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el doble cumpleaños junto a Guillermina Valdes. La actriz, que también celebraba un nuevo año de vida, compartió el instante en el que ambos soplaron las velitas frente a un clásico rogel, acompañados por el aplauso y el cariño de todos los presentes.

Sin embargo, hubo otra escena que no pasó inadvertida y terminó robándose gran parte de la atención. Moria Casán y Georgina Barbarossa se mostraron bailando juntas durante la fiesta, dejando en evidencia que la reconciliación entre ambas ya es un hecho.

El acercamiento había comenzado semanas atrás en los Premios Martín Fierro, cuando Santiago del Moro las convenció de posar juntas para una foto que sorprendió a todos. Esta vez, ya sin protocolos de por medio, las dos divas compartieron risas, baile y complicidad en la pista, sellando definitivamente una nueva etapa en su relación frente a la mirada de todos los invitados.

A la pista también se sumó Gladys "La Bomba Tucumana", que sorprendió a los invitados con un show en vivo e hizo cantar y bailar a todos. Como si eso fuera poco, el festejo tuvo un despliegue digno de una gran producción: robots luminosos y bailarinas caracterizadas como enormes bolas de disco recorrieron el salón, aportando un toque de glamour y diversión que elevó aún más la celebración.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

La fiesta pareció reflejar a la perfección el presente que atraviesa el conductor. Días antes del evento, Ángel De Brito compartió un emotivo mensaje por sus 50 años, en el que repasó las distintas versiones de sí mismo y celebró el camino recorrido: "Medio analógico, muy digital. Medio adentro, muy afuera. Medio adolescente, muy adulto", escribió, antes de cerrar con una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: "Los años cambiaron muchas cosas. Las ganas, nunca".

Rodeado de amigos, colegas y afectos, el periodista recibió el nuevo año de vida con la misma energía y curiosidad que, según sus propias palabras, lo siguen acompañando.