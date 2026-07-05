Antonela Roccuzzo mostró la intimidad del Family Day de la Selección con Lionel Messi y sus tres hijos: "Juntos de nuevo"

A pocas horas de un nuevo desafío para la Selección argentina en el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo volvió a emocionar a sus millones de seguidores con una serie de postales familiares desde la concentración albiceleste. La empresaria compartió un carrusel de imágenes junto a Lionel Messi y sus tres hijos durante el tradicional Family Day, la jornada en la que los futbolistas reciben la visita de sus seres queridos antes de los compromisos más importantes del torneo.

"Te amamos. Juntos de nuevo", escribió Antonela al pie de la publicación, dejando en evidencia la felicidad de la familia por volver a reunirse en medio de la intensa agenda mundialista.

Así fue el Family Day de Lionel Messi en Miami

Así fue el Family Day de los Messi: las fotos familiares que compartió Antonela Roccuzzo

La primera foto que compartió la influencer en su cuenta de Instagram mostró a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo posando junto a Thiago, Mateo y Ciro, todos sonrientes y abrazados en una imagen que rápidamente se llenó de miles de "me gusta" y comentarios de cariño.

Otra de las postales tiene como protagonista a Mateo, el segundo hijo de la pareja, quien lució un conjunto deportivo del Inter Miami, el club donde actualmente juega el capitán de la selección argentina.

Mateo Messi en el Family Day

Pero, fiel a su estilo, Antonela Roccuzzo también compartió pequeños detalles de la jornada. Entre las imágenes aparece el café que disfrutó durante la visita, acompañado por un clásico alfajor de chocolate de una de las marcas más emblemáticas de Argentina. A esa escena gastronómica se sumó una elegante pavlova de frutillas, uno de los postres elegidos para el encuentro.

El carrusel se completa con un detalle cargado de simbolismo: un cartel ubicado sobre una de las mesas de la concentración, decorado con el Sol de Mayo y la frase "Vamos Argentina, sabés que yo te quiero", en una clara muestra del clima de apoyo y unión que se vive puertas adentro del plantel.

La dulce tarde que pasó la familia Messi en Miami

El encuentro familiar se llevó a cabo apenas un día después del triunfo de la selección argentina frente a Cabo Verde en Miami y en la antesala del cruce por los octavos de final frente a Egipto, que se disputará el próximo 7 de julio en Atlanta. En medio de la concentración y la preparación para un partido decisivo, el Family Day volvió a convertirse en un momento especial para que los jugadores recarguen energías junto a sus afectos más cercanos.