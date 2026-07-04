La verdadera historia de amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: flechazo a los 9, una tragedia que los reencontró y un Mundial clave

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron, tuvieron tres hijos y viven actualmente en Miami. Su relación amorosa es para muchos una inspiración y un ejemplo a seguir ya que lograron construir un vínculo sólido basado en el respeto, la confianza y el compañerismo. Sin embargo, hay quienes desconocen cómo inició su vínculo y los momentos que marcaron para siempre su historia de amor.

Así fue el flechazo entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo comenzó mucho antes de que el futbolista se convirtiera en una de las máximas figuras del deporte mundial. Se conocieron cuando eran apenas unos niños, en Rosario, su ciudad natal, gracias al primo de la modelo, quien era amigo de él y compañero suyo de fútbol.

Él tenía apenas 9 años y ella 8 cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Según cuentan quienes los conocen desde aquella época, apenas la vio, Lionel Messi preguntó quién era esa chica. Desde ese instante quedó cautivado por Antonela Roccuzzo. Aunque durante los primeros años mantuvieron una relación de amistad, el delantero tenía muy claro lo que sentía. Con el paso del tiempo, comenzó a escribirle cartas en las que le confesaba su cariño y hasta le prometía que algún día ella sería su novia.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Sin embargo, el destino los obligó a separarse cuando apenas comenzaban a crecer. En el año 2000, la familia de Lionel Messi decidió mudarse a Barcelona para que pudiera continuar con su tratamiento médico y desarrollar su carrera en las divisiones inferiores del club catalán. Mientras él empezaba a dar sus primeros pasos en el fútbol europeo, Antonela Roccuzzo permaneció en Rosario, donde años más tarde inició la carrera de odontología.

La tragedia que volvió a unir a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Aunque la distancia parecía marcar un punto final, el vínculo entre ambos nunca desapareció. Con el correr de los años mantuvieron el contacto y fue un momento muy doloroso el que terminó acercándolos nuevamente. Antonela Roccuzzo sufrió la pérdida de una de sus mejores amigas en un trágico accidente de tránsito y Lionel Messi, sin dudarlo, tomó un avión para regresar a la Argentina y acompañarla en ese difícil momento.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Ese gesto marcó un antes y un después en su relación. A partir de entonces comenzaron un noviazgo a distancia. Mientras continuaba con sus estudios universitarios, Antonela Roccuzzo organizaba su rutina para viajar con frecuencia a Barcelona y compartir el mayor tiempo posible junto a Lionel Messi, quien ya brillaba en el primer equipo del FC Barcelona.

El día que Lionel Messi gritó al mundo su amor por Antonela Roccuzzo

Aunque llevaban varios años de relación, eligieron mantener su historia lejos de los medios. Recién en 2010, después del Mundial de Sudáfrica, decidieron confirmar públicamente su noviazgo. Poco tiempo después, Antonela Roccuzzo tomó una decisión que cambiaría por completo su vida: dejó Rosario, interrumpió sus estudios y se instaló definitivamente en Cataluña para comenzar una nueva etapa junto al amor de su infancia.

En 2012, la pareja formó una familia con el nacimiento de Thiago, su primer hijo. Tres años más tarde llegó Mateo, y en 2018 nació Ciro, el menor del clan. Junto con llegada de sus pequeños también vivieron un momento de mucha emoción y felicidad: su boda celebrada el 30 de junio de 2017. El lugar elegido fue, nada más ni nada menos que, Rosario, la ciudad donde comenzó su historia de amor.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi junto a sus tres hijos

El casamiento, bautizado como "la boda del siglo", reunió a familiares, amigos y grandes figuras del fútbol mundial. En lugar de recibir regalos, los novios pidieron que los invitados realizaran donaciones destinadas a la Fundación Leo Messi, un gesto solidario que reflejó los valores que ambos promueven desde hace años. Actualmente, suelen compartir en sus redes sociales las postales de sus viajes, celebraciones familiares, vacaciones y momentos cotidianos junto a sus hijos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi junto a sus tres hijos

De esta manera, la verdadera historia de amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo comenzó con un flechazo a los 9 años. Sin embargo, una tragedia los reencontró y fue el inicio de su vínculo que, tras mucho tiempo, salió a la luz tras el Mundial de Sudáfrica 2010. Hoy, la pareja es una de las más admiradas y estables del mundo del deporte.