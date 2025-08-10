La diseñadora que viste los sueños: Johanna Pass, la elegida de las quinceañeras más exclusivas

CONTENTLIKE

En el corazón de Munro, a tan solo 15min de caba y a 15min de tigre, entre telas bordadas a mano, tules importados y secretos de familia que pasan de generación en generación, se encuentra el atelier donde sucede la magia. Dicen que si una quinceañera cruza la puerta del taller de Johanna Pass, no vuelve a mirar otro vestido igual. Y no es una exageración: la diseñadora argentina que se ganó el corazón (y la confianza) de decenas de familias de alto perfil es hoy un nombre codiciado entre las adolescentes que sueñan con su noche perfecta.

Con un estilo que combina el glamour de la alta costura europea con la emoción única de una celebración latina, Johanna Pass se ha convertido en la favorita de quienes buscan más que un vestido: buscan una experiencia. Pero, ¿quién es la mujer detrás de las creaciones que revolucionan las redes sociales cada fin de semana?

“Todo lo que hago es a medida, personalizado, pensado para que cada clienta se sienta protagonista de una película hecha a su medida”, nos cuenta Johanna, mientras acaricia con suavidad una organza francesa que acaba de llegar de París. “No me interesa repetir modelos ni hacer algo ‘parecido’ a lo que ya se vio. Cada vestido es un retrato del alma de la chica que lo va a usar.”

Lo cierto es que detrás de su trato cálido y sonrisa serena, Johanna tiene una precisión quirúrgica para leer a sus clientas. “Hay chicas tímidas que terminan brillando con un vestido de lentejuelas doradas. Y hay otras que llegan con ideas extravagantes pero terminan eligiendo algo más romántico. Yo las escucho, les hago preguntas, me meto en su mundo... y después les propongo algo que ni ellas sabían que querían”.

El boca en boca fue lo que la catapultó. Al principio, solo diseñaba por encargo para conocidas. Hoy, su agenda está llena con meses de anticipación. Las clientas no solo vienen de Buenos Aires: llegan desde el interior del país e incluso del exterior, muchas veces a través de videollamadas, porque saben que con Johanna no hay margen de error. “Tengo mamás que me dicen ‘no sabía qué ponerme hasta que vi cómo vestiste a mi hija’ y terminan encargándome también su propio vestido. Es muy lindo vestir a toda la familia”, revela.

Las pruebas, que se realizan en su atelier boutique, son todo un ritual. Las chicas llegan con sus madres, tías, hermanas. A veces lloran de emoción al verse por primera vez con el vestido. Otras veces hay risas, selfies, brindis con jugo en copas de champagne. Y sí: más de una vez, Johanna tuvo que contener lágrimas también.

“Hay una carga emocional muy fuerte en cada diseño”, confiesa. “No es solo una prenda, es un símbolo de un paso gigante en la vida de cada chica. Y yo tengo el privilegio de ser parte de ese momento”.

¿Los secretos mejor guardados del atelier? Los pedidos de clientas famosas que prefieren la discreción. Aunque Johanna no da nombres, sabemos que varias hijas de figuras públicas pasaron por su salón. “Yo no trabajo con influencers ni hago canjes. Mi trabajo habla por sí solo. Lo mío es artesanal, exclusivo y real.”

Con más de 30 mil seguidores en Instagram e facebook y cientos de historias destacadas que muestran su proceso de diseño paso a paso, Johanna Pass está marcando tendencia, sin perder nunca su esencia: la de una artista que convierte los sueños de una noche mágica en vestidos eternos.

Imagenes de diseños realizados y mejorados con IA

WhatsApp 1165374785

Instagram Johannapass.jp

Facebook atelier Johanna Pass

Atiendo con cita previa en Munro