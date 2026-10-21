¿Cómo elegir el jardín para nuestros hijos e hijas?

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Elegir el primer jardín es una decisión que suele despertar muchas preguntas en las familias. No se trata solamente de encontrar un espacio cercano al hogar, con horarios adecuados, una propuesta económica posible o buenas instalaciones. Se trata de elegir un lugar donde nuestros hijos e hijas comenzarán a construir sus primeros vínculos fuera del entorno familiar, donde serán mirados, escuchados y acompañados en una etapa fundamental de sus vidas.

¿Existe un jardín ideal?

Creo que no existe una institución ideal para todas las familias. Cada una llega a esta elección con su propia historia, sus expectativas, sus necesidades y una manera particular de pensar la crianza y la educación. Por eso, antes de comenzar a recorrer jardines, me parece importante preguntarnos qué estamos buscando realmente, qué aspectos valoramos y cuáles sentimos que no quisiéramos resignar.

Seguramente no encontremos una institución que reúna absolutamente todo lo que imaginamos. Elegir también implica establecer prioridades, encontrar un equilibrio entre lo que necesitamos en nuestra organización cotidiana y aquello que deseamos para la infancia de nuestros hijos e hijas.

¿Qué conviene observar cuando visitamos un jardín?

Creo que hay que mirar más allá de lo que se muestra durante una entrevista. Los espacios pueden contarnos mucho sobre la vida cotidiana de una institución. Si los materiales están al alcance de los niños y niñas, si pueden elegir entre diferentes propuestas, si sus producciones y procesos tienen presencia o si todo está organizado exclusivamente desde la mirada adulta.

También es importante preguntar cómo transcurre un día en el jardín. Cuánto tiempo tienen para jugar, cómo se organizan las experiencias, qué sucede cuando un niño/a no quiere participar de una propuesta o necesita otros tiempos. Son preguntas sencillas que permiten conocer aspectos profundos de una institución.

¿Qué preguntas deberían hacerse las familias sobre el proyecto educativo?

Más que detenerse únicamente en la cantidad de talleres o propuestas, me parece importante conocer qué intención pedagógica sostiene cada experiencia. Qué lugar tiene el juego, cómo se acompaña la autonomía, cómo se reconocen los intereses individuales y de qué manera se construyen los aprendizajes.

También preguntaría cómo se acompañan los conflictos, las frustraciones y las diferencias entre los niños y niñas. Porque la identidad de un jardín no se expresa solamente en aquello que planifica, sino especialmente en las decisiones que toma ante lo inesperado.

¿Qué les dirías a las familias que están atravesando esta elección?

Que visiten los jardines, conversen con sus equipos directivos y observen cómo se habitan los espacios. Que miren si las producciones de los niños y niñas tienen presencia, si existe coherencia entre lo que se dice y lo que sucede, cuál es el clima que se vive en el jardín. Y, sobre todo, que puedan preguntarse si ese es el lugar donde desean que sus hijos e hijas transiten una parte tan significativa de su infancia.

Porque elegir un jardín es también elegir una manera de mirar, acompañar y valorar las infancias.

¿Cómo se refleja esta mirada en Jardilín?

En Jardilín, nuestra propuesta inspirada en la filosofía de Reggio Emilia parte de reconocer a cada niño y niña como una persona potente, curiosa y capaz de construir sus propios aprendizajes. Creemos en una educación donde las preguntas tienen tanto valor como las respuestas y donde el juego, la exploración y los múltiples lenguajes de expresión forman parte de la vida cotidiana.

Pero también creemos que una propuesta pedagógica necesita sostenerse en los vínculos. En la presencia sensible de las docentes, en la escucha de cada historia familiar y en la construcción de una comunidad que comparte una manera de mirar las infancias.

No buscamos que todas las familias elijan Jardilín, sino encontrarnos con aquellas que se identifiquen con nuestra filosofía y deseen construir junto a nosotros una experiencia educativa donde cada infancia pueda ser reconocida y valorada en su singularidad.

Jardilín

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