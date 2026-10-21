Gym de Chicas: entrenamiento y comunidad en un espacio exclusivo para mujeres

CONTENT CARAS LIKE

Entrenar para ser fuertes es la idea que guía a Gym de Chicas, un espacio exclusivo para mujeres que combina movimiento, acompañamiento y sentido de pertenencia. Bajo el lema “Mujeres que entrenan para ser fuertes”, la propuesta busca que cada alumna pueda sentirse cómoda y construir una relación positiva con la actividad física.

El proyecto comenzó en 2013 como una academia de danza. Después de la pandemia, consolidó su marca y se transformó en un gimnasio dedicado de lleno al entrenamiento. Su dueña, Anita Brunelli, profesora de Educación Física, impulsó este cambio con una convicción: el movimiento también puede contribuir a fortalecer la autoestima, generar vínculos y mejorar la calidad de vida.

Actualmente, ofrece musculación, entrenamiento funcional y clases grupales, con opciones para distintas edades y niveles de experiencia. El objetivo es que cada mujer encuentre una actividad acorde con sus necesidades y pueda entrenar a su ritmo, con orientación profesional y sin sentir la presión de responder a exigencias ajenas.

Un gimnasio que crece junto a su comunidad

El desarrollo de Gym de Chicas fue progresivo. La inversión en equipamiento, la incorporación de musculación y la ampliación de las instalaciones acompañaron la transformación de aquella academia en un espacio dedicado al entrenamiento. La inauguración de un segundo piso representó uno de los hitos más importantes de ese recorrido.

Ese crecimiento se sostuvo en el trabajo cotidiano y en el vínculo con las alumnas. Además de ofrecer distintas actividades, la propuesta busca construir una comunidad en la que el acompañamiento y la confianza formen parte de la experiencia de entrenar.

Con la mirada puesta en el futuro, Anita busca consolidar Gym de Chicas como una marca reconocida y llevar el concepto a otras ciudades del país, manteniendo la identidad, la calidad profesional y la esencia del proyecto. Su objetivo es que más mujeres puedan acceder a espacios pensados para ellas, donde el movimiento sea una herramienta de salud, autonomía y bienestar.

Instagram: @gymdechicas_

Web: www.gymdechicas.com.ar