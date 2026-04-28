Valeria Mazza deslumbró con un vestido black estilo siren dress en la Gala de CARAS

El lunes 27 de abril, el histórico Palacio Reconquista se vistió de gala con la glamourosa noche de la Gala de CARAS. La revista realizó un exclusivo evento para las celebridades, donde la moda y las novedades fueron el centro de la noche. Entre las invitadas, se destacó Valeria Mazza. La modelo, fiel a su estilo elegante y sofisticado, dio cátedra en su caminata frente a la prensa, y enamoró a todos los expertos con su impactante vestido black, que fusiona las aperturas con el diseño sirena.

Valeria Mazza en la Gala de CARAS / Créditos: Nicolas Luis Dolotowicz Peini

El impactante siren dress total black de Valeria Mazza para la Gala de CARAS

Valeria Mazza dio cátedra de moda y demostró por qué es una de las modelos más queridas a nivel internacional, durante la Gala de CARAS. El lunes 27 de abril, por la noche, ella fue una de las invitadas al gran evento en el histórico Palacio Reconquista, donde los looks black and white fueron el dress code de la noche. Esta condición provocó una alfombra de lujo, haciendo que cada celebridad dejara todo su estilo en un especial atuendo.

Valeria Mazza en la Gala de CARAS / Créditos: Nicolas Luis Dolotowicz Peini

Es así como Valeria Mazza decidió fusionar detalles nude con un siren dress negro que enamoró a todos los expertos fashionistas y se robó los flashes de la prensa de la noche. Acompañada por sus estilistas de confianza, apuntó a un vestido handmade extremadamente ceñido al cuerpo desde su pecho hasta sus rodillas. El mismo era strapless, con un diseño de pliegues que diferenciaba las tazas con el resto del look. Sin embargo, como detalle excepcional había dos tiras de tela enrejada en los costados, provocando el juego black and white con el propio color de su piel. Finalmente, la cola de estilo sirena y princesa se desplegaba por debajo de las rodillas, en un diseño de iglú que generaba movimiento y se robaba la atención.

Valeria Mazza en la Gala de CARAS / Créditos: M. Dubini

El make up que la acompañaba demostraba su delicadeza, al apuntar por un estilo natural. Además de sus largas pestañas, se destacó el labial rosado brilloso, que se sumaba a la joyería elegida. De la mano de Swarovski, eligió brillar en el evento de CARAS con una gargantilla de dijes circulares y unos aros colgantes que se veían a través de las ondas rubias de su cabello natural.

Valeria Mazza en la Gala de CARAS / Créditos: Nicolas Luis Dolotowicz Peini

De los cuatro colores en los Martín Fierro al puro negro sensual en CARAS

Valeria Mazza se robó los titulares de las noticias fashionistas durante dos noches seguidas, gracias a su espectacular sentido de la moda. En los Martín Fierro de la Moda, fue la conductora de la noche y la encargada de entregar algunas ternas, por lo que apostó a cuatro looks lleno de colores y brillos.

Sin embargo, al llegar a la Gala de CARAS, dejó en claro que la moda puede ser total black, con un deslumbrante vestido de estilo sirena. Digno de la sensualidad y elegancia que carga en su día a día, ella lo llevó a un conjunto de aperturas y figuras, que la convirtió en una de las cinco protagonistas de la tapa de la noche.

Valeria Mazza en la Gala de CARAS / Créditos: Nicolas Luis Dolotowicz Peini

Los expertos fashionistas y sus seguidores quedaron encantados con el impactante vestido black que la modelo eligió para la noche de Gala de CARAS, donde el negro y blanco fue el dress code y la invitación a los famosos a demostrar sus talentos en originalidad. Valeria Mazza volvió a demostrar por qué es una de las reinas indiscutibles a nivel internacional, y dio cátedra de cómo un look total black, fusionado con aperturas y pliegues, puede ser digno de elegancia y sofisticación.

Fótografo: Nicolas Luis Dolotowicz Peini

Fotógrafo: M. Dubini

A.E