Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega, se sinceró sobre el peso de su familia: "No es fácil, pero yo soy una persona aparte de ellos"

Dante Ortega, nieto de Palito Ortega, asistió como invitado a La mañana con Moria, el ciclo conducido por Moria Casán, donde mantuvo una charla íntima en la que se animó a hablar sobre el peso de su apellido y su propio camino dentro del medio.

Dante Ortega

Durante la entrevista, Dante Ortega se mostró reflexivo y sincero al abordar un tema que atraviesa a quienes crecen en familias reconocidas. Lejos de esquivar la pregunta, respondió con claridad y dejó en evidencia una postura equilibrada entre el reconocimiento de su historia familiar y la necesidad de construir una identidad propia.

El peso del apellido Ortega

Al ser consultado sobre lo que implica llevar el apellido Ortega, Dante fue directo: “Sí, o sea, no es fácil por momentos porque tenés muchas referencias de gente que le ha ido muy bien en mi familia, como mi abuelo, mis tíos… bueno, mis viejos también se han podido consagrar en lo suyo”.

Sin embargo, lejos de quedar atrapado en esa comparación constante, marcó una diferencia clave: “pero bueno, estoy buscando mi camino y yo soy una persona aparte y tengo mi impronta y la voy a ir desarrollando cada vez más”. En ese sentido, también habló sobre su personalidad, destacando un rasgo que lo define: “yo soy el que más cuestiona. Cuando no me gusta algo lo digo, soy muy verborrágico… no me quedo callado”, aseguró Dante Ortega.

La realidad de llevar un apellido con historia

A lo largo de la charla, Dante Ortega también se refirió al lugar que ocupa dentro del medio y cómo percibe las oportunidades que se le presentan. Sin negar su contexto, fue honesto al reconocer una ventaja: “no, bueno, claramente tendría que lucharla mucho más”, dijo al imaginarse fuera de su apellido.

Dante Ortega y Palito Ortega

Incluso fue más allá al analizar el impacto mediático de su exposición: “entiendo que tengo una posición en la que hago un monólogo tuyo y sale en todos lados… pero también hay una suerte que está a mi favor y que la tengo que tratar de aprovechar”. Lejos de caer en comparaciones, eligió definirse desde su individualidad: “siento que yo soy particular en mi estilo, ni mejor ni peor que nadie y, bueno, ahí desarrollándome”. De esta manera, Dante Ortega dejó en claro que, aunque su apellido abre puertas, su intención es que su camino se sostenga por lo que construya a partir de ahora.