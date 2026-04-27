El reencuentro de Mauricio Macri y Chloe Bello en la Gala de CARAS

Después de los rumores de romance, Mauricio Macri y Chloe Bello tuvieron un inesperado reencuentro en la Gala de CARAS. El ex Presidente y la modelo se cruzaron en el Palacio Reconquista durante el mega evento, donde la Revista Caras celebró sus 33 años.

Mauricio Macri y Chloe Bello

En ese contexto, la presencia de Mauricio Macri no pasó desapercibida. Con un perfil bajo pero siempre observado, su aparición se dio en un momento particular, marcado por los rumores sobre su vida sentimental. La gala, que reunió a figuras de distintos ámbitos, terminó funcionando como el escenario perfecto para un cruce que no estaba en los planes.

El presente sentimental de Mauricio Macri

Tras separarse de Juliana Awada, Mauricio Macri quedó envuelto en rumores sobre su vida sentimental, lo que reactivó el interés mediático en torno a sus posibles vínculos. En ese contexto, el nombre de Chloé Bello comenzó a tomar fuerza, impulsado por versiones que señalaban un acercamiento entre ambos.

Hace unas semanas, los rumores de que se estaban "conocieron" crecieron rápidamente y la relación quedó instalada como uno de los temas más comentados, amplificando cualquier aparición pública en común.

Chloe Bello sobre los rumores de romance con Mauricio Macri

Frente a la repercusión que tomó el tema, Chloé Bello decidió hablar y fue contundente. Lejos de confirmar cualquier vínculo con Mauricio Macri, el pasado 4 de marzo dejó en claro que su presente es otro y que no existía una relación sentimental entre ellos.

Además, marcó una diferencia clave que terminó de desactivar la versión: “él me dobla la edad”, expresó, dejando en evidencia no solo la distancia generacional sino también una incompatibilidad personal. En esa misma línea, explicó que, si bien lo conoce desde hace años por su cercanía con el entorno familiar, hoy busca un tipo de conexión distinta. De esta manera, y luego de sus declaraciones, Mauricio Macri y Chloé Bello coincidieron en la Gala de CARAS, donde se reencontraron en el Palacio Reconquista durante el evento.