La saliva habla: un biomarcador en tiempo real

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Hoy sabemos que la saliva es mucho más que el líquido que humedece la boca. Es una de nuestras principales herramientas de observación clínica y un biomarcador —es decir, una señal biológica que refleja lo que ocurre en el cuerpo— capaz de aportar información valiosa sobre la salud bucal en ese momento.

Antes de mirar una caries, observamos el terreno en el que esa caries apareció.

¿Hay suficiente saliva? ¿Es fluida o espesa? ¿Es espumosa? ¿Cuál es su capacidad para neutralizar los ácidos que producen las bacterias? ¿Cómo responde frente a los desafíos cotidianos de la alimentación?

La saliva protege los dientes, lubrica los tejidos, participa en la digestión, ayuda a controlar el pH y forma parte del equilibrio del ecosistema oral. Cuando su cantidad o su calidad se modifican, también puede cambiar la capacidad natural de la boca para protegerse.

Por eso, dos niños con hábitos aparentemente similares pueden tener historias de salud bucal completamente diferentes. Esos hábitos —cuánto azúcar consumen, cuántas veces se cepillan— siguen siendo fundamentales, pero no alcanzan por sí solos para explicar esas diferencias. También necesitamos comprender cómo funciona el ambiente biológico en el que viven sus dientes.

Además, la saliva está conectada con el resto del organismo. Su composición puede verse influida por múltiples factores, como la hidratación, la alimentación, el sueño, la respiración, el estrés y el funcionamiento general del cuerpo, aunque el foco de la evaluación odontológica sigue siendo la salud de la boca.

En una odontología cada vez más orientada a la prevención, observar la saliva nos permite ampliar la mirada. No se trata solamente de reparar una lesión cuando aparece, sino de intentar comprender por qué apareció y qué condiciones favorecieron su desarrollo.

La boca tiene sus propios mecanismos de defensa. Y la saliva es uno de los más importantes.

Quizás el futuro de la prevención no esté solamente en mirar mejor los dientes, sino en aprender a escuchar todo lo que la saliva tiene para decirnos.