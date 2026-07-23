Escuela de Sirenas: la experiencia que invita a niños y familias a convertirse en sirenas y tritones por un día

CONTENTLIKE CARAS

Ponerse una cola de sirena, aprender a desplazarse bajo el agua y recibir un diploma al finalizar la experiencia parece sacado de una película de fantasía. Sin embargo, esa propuesta existe en Argentina y cada vez atrae a más familias que buscan celebrar cumpleaños o vivir una actividad diferente.

La Escuela de Sirenas nació hace tres años a partir de la unión de Johanna Kevorkian y Candela Bacaicoa, quienes decidieron combinar sus trayectorias para desarrollar una experiencia pensada especialmente para niños.

Johanna fabrica desde 2017 colas de sirena y monoaletas bajo la marca VALENITA®, mientras que Candela se dedica a la organización de eventos infantiles a través de DREAMING SHOWS®. Lo que comenzó como un vínculo comercial terminó convirtiéndose en una amistad y, más tarde, en un proyecto compartido.

Hoy la propuesta incluye bautismos de sirenas y tritones en una pileta climatizada y cubierta, cumpleaños temáticos y actividades recreativas vinculadas al universo submarino. También ofrecen experiencias a domicilio y clases de natación con monoaleta que se realizan los sábados en el barrio porteño de Palermo.

Los bautismos se desarrollan en el complejo INTERACUA, ubicado en el microcentro porteño. Allí, los participantes aprenden cómo utilizar las colas de sirena y las técnicas básicas para desplazarse en el agua. La experiencia incluye prácticas en la pileta, fotografías en escenarios especialmente ambientados, un paseo en una ostra gigante para las fotos, maquillaje con brillos temáticos y la entrega de un diploma al finalizar la actividad.

Más allá del aspecto recreativo, las creadoras destacan que uno de los momentos más gratificantes es observar la reacción de las familias. Muchas llegan desde distintos puntos del país para vivir esta experiencia y compartir una actividad diferente con sus hijos.

Para Johanna, uno de los mayores aportes de su socia es la capacidad de transformar cada encuentro en una experiencia inmersiva para los chicos gracias a su trayectoria en espectáculos infantiles. Candela, por su parte, destaca el trabajo realizado por Johanna en el desarrollo y fabricación de colas de sirena en Argentina, además de su formación como instructora de freediving, mermaiding y seguridad acuática, conocimientos que contribuyen al desarrollo de las actividades.

A tres años de su creación, la Escuela de Sirenas continúa ampliando su propuesta con nuevas actividades vinculadas al mundo acuático. El objetivo sigue siendo el mismo que impulsó a sus creadoras desde el comienzo: ofrecer un espacio donde la imaginación, el juego y el aprendizaje puedan convivir para transformar, al menos por un día, el sueño de muchos chicos en una experiencia real.

Contacto

Instagram

@escueladesirenas.ar

@jugaconvalenita

@dreamingshows